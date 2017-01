Champions Cup - UBB : "On va voir si on a du mental" dit Baptiste Serin

Piégée à domicile par Exeter, l'Union Bordeaux-Bègles doit impérativement battre Clermont ce dimanche (14h) pour rester dans la course et mettre fin à une série de quatre défaites de rang toutes compétitions confondues. Son demi de mêlée international évoque ce rendez-vous déjà capital. Interview.

France Bleu : l'UBB va devoir réaliser deux exploits pour espérer se qualifier, un sacré défi ?

Baptiste Serin : Oui, c'est une tâche immense parce qu'on s'est tiré une belle balle dans le pied en perdant le match à la maison contre Exeter. On va voir de quoi on est capable pour essayer de rattraper ça.

Je pense qu'il y a du mieux dans le jeu, on est un peu plus disponibles les uns pour les autres. Ça se voit dans le liant entre avants et trois-quarts, on commence à marquer des essais, on se fait plaisir un peu plus sur le terrain ce qui n'était pas le cas il y a quelques matches de cela.

Votre regard sur Clermont ?

Ils savent tout faire, ils sont bons partout. C'est une équipe qui n'a pas réellement de points faibles surtout depuis le début de la saison. Ils ont une suprématie assez énorme, ils sont dominateurs dans le championnat de France, en Champions Cup aussi ils produisent beaucoup de jeu avec beaucoup de franchissements. Mais on se concentre surtout sur nous et sur ce qu'on s'apprête à produire contre eux.

En progrès à Montpellier, l'UBB a-t-elle besoin de regagner au plus vite ?

Oui. On fait abstraction de l'équipe qu'on va rencontrer parce qu'on a absolument besoin de victoires et notamment en Champions Cup parce qu'il faut qu'on rattrape cette défaite face à Exeter. Le championnat viendra après mais je pense qu'il y a du mieux dans le jeu, on est un peu plus disponibles les uns pour les autres. Ça se voit dans le liant entre avants et trois-quarts, on commence à marquer des essais, on se fait plaisir un peu plus sur le terrain ce qui n'était pas le cas il y a quelques matches de cela. On se concentre un peu plus sur nos qualités, il va falloir mettre la dose d'engagement et de combat face à cette équipe parce que si on commence à reculer, ça va être plus compliqué.

Malgré un dernier revers à Montpellier, l'UBB est apparue en progrès © Radio France - Justine Hamon

Vous semblez gagner en intensité, la Champions Cup peut-elle vous aider à élever encore le niveau ?

Montpellier est une équipe très axée sur le combat, l'agressivité et le jeu d'avants. On savait que si on n'était pas bons dans ce domaine, on allait exploser. On a vu que nos qualités de rugby sont revenues parce qu'une fois qu'on met le contact et l'agressivité nécessaires, ça nous libère des espaces. Après, il ne faut pas s'enflammer parce que c'est la coupe d'Europe. Il faudra aussi mettre les ingrédients pour avoir les ballons et les exploiter. Si on ne pense qu'à jouer, on risque de prendre des contres de tous les côtés.

Est-ce qu'après avoir perdu face à Exeter, l'UBB se dit que la qualification pour les quarts va être très difficile à aller chercher ?

Ça c'est vous, les journalistes, qui le pensez. On a un état d'esprit complètement différent et heureusement d'ailleurs. Si on s'arrête à un défaite, on s'arrête pour toute la saison. On ne joue pas la coupe d'Europe et on descend en Pro D2. On veut se rattraper. Pour nous parce que je pense qu'on mérite mieux que ça. Et surtout pour nos supporters. Ce match là, comme celui de Pau, sont à gommer. On va tout donner pour avoir une victoire et le droit de jouer une qualif en Ulster.

Ce match est-il déterminant pour la suite de la saison ?

Bien sûr. C'est un match qui doit nous permettre de nous remettre en confiance et de retrouver le goût de la victoire parce qu'une équipe se construit avec ça. On a eu une très bonne première partie de saison et là on a un passage à vide. C'est là qu'on voit l'état d'esprit et le courage d'une équipe. On va voir si on a du mental.

Avant une possible longue absence en raison du Tournoi, Baptiste Serin veut se consacrer à 100% sur l'UBB © Radio France - Justine Hamon

Le moral est quand même à la hausse depuis quinze jours ?

A Lyon, il y avait un peu de mieux. A Montpellier, il y avait plus de motifs de satisfactions car on va chez un gros prétendant, on arrive à le malmener et si on repart avec la victoire il n'y rien à dire. Mais on ne gagne pas. Ce sont des petits détails qu'il faut régler.

Qu'avez-vous changé ?

On a modifié quelques trucs dans nos systèmes. On a bien travaillé, les coaches de leur côté et nous du nôtre. On s'est réuni pour pouvoir avancer car personne ne se satisfait de ce qui nous arrive en ce moment. On espère repartir sur ce qu'on avait prévu en début de saison. C'est à dire jouer mais aussi travailler aussi les uns pour les autres pour ne pas tomber dans un jeu stéréotypé.

Dimanche, vous devriez former la charnière avec Ian Madigan qui ne joue plus trop ces derniers temps...

Quand on a la chance de jouer avec des dix de cette qualité, je ne vois pas où est le problème mis à part qu'il faut gérer les individus, la confiance des uns et des autres. Ian, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. C'est quelqu’un qui a énormément d'envie, qui est très frustré de ne pas être entré en jeu la semaine dernière. Il faut le laisser tranquille, je suis sûr qu'il ne nous décevra pas.

Baptiste Serin sait que l'UBB doit une revanche à ses supporters © Radio France - Justine Hamon

Il y avait eu onze essais au match aller, rebelote dimanche ?

S'ils peuvent attendre la semaine prochaine pour jouer leur qualif ça m'arrangerait. On s'attend à un match très compliqué mais on va se concentrer sur nous, sur la victoire parce qu'on en a absolument besoin. Clermont est vraiment très au dessus de nous en ce moment. On va essayer de tirer notre épingle du jeu pour gagner.

Mercredi prochain vous attendrez la liste de Guy Novès pour le Tournoi ?

Pour l'instant je ne sais pas si je serai pris ou pas. Je ne me pose pas de questions, je suis plus focalisé sur le match de ce weekend et sur ce qui va nous arriver la semaine d'après. On verra ce qu'il adviendra.