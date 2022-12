Champions Cup : "un système de jeu qui est là pour détruire" prévient Dubié avant UBB-Sharks

Jean-Baptiste Dubié a déjà tâté du Sud-Africain. Avec Mont-de-Marsan face aux Lions, avec l'UBB face aux Sharks et à deux reprises avec les Barbarians en 2017.

ⓘ Publicité

"Ce sont des matches qui passent avant tout par cette dimension physique. C'est un système de jeu qui est là pour détruire, pour faire avancer les avants. Si tu ne plaques pas, si tu n'impactes pas cette équipe là, tu ne vas faire que reculer et t'exposer à prendre des points et des essais. Il faut s'attendre à ce que ce soit rugueux. Dans chaque match, il y a toujours un ou deux agresseurs dans l'équipe adverse. Là, devant il y en a huit, c'est peut-être ça qui change. Il ne faut pas être surpris par les premiers impacts. Ce sont des mecs qui vont y aller fort pour marquer les esprits et dire : on est là pour gagner, on est là pour vous éclater."

"On ne veut pas passer pour des girouettes"

Malgré une équipe remaniée et privée de quelques pions essentiels , l'UBB veut s'appuyer sur son collectif et son état d'esprit pour faire front. D'autant que les Sharks, qui ont peu goûté certaines déclarations sur leur intégration à la Champions Cup, arrivent déterminés.

"C'est une équipe de champions, poursuit Dubié, ils ne viennent pas là en claquettes pour faire du tourisme à Bordeaux. Ils ont envie de montrer qu'ils peuvent faire un voyage, prendre moins 20 degrés dans la tête et être performants".

Jean-Baptiste Dubié lors d'un match de Champions Cup face à Leicester. © AFP - Justine Hamon

Une semaine avant d'aller défier d'autres costauds, ceux de La Rochelle, en Top 14, l'UBB s'offre donc une répétition grandeur nature face à une équipe qui alignera neuf joueurs présents lors de la dernière tournée des Springboks.

"C'est une grande chance, s'enthousiasme Jean-Baptiste Dubié, une super opportunité de jouer des champions du monde, de pouvoir se mesurer à ce qui se fait de mieux pour montrer qu'on est là et qu'on ne veut pas passer pour des girouettes notamment sur une telle compétition et encore plus chez nous." Et pour imiter Clermont qui vient de montrer face aux Stormers que les franchises sud-africaines n'étaient pas imbattables.