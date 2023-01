Champions Cup : une semaine à part pour l'UBB

Durban : sa plage, ses cocotiers et son équipe de rugby.

Pour la première fois de son histoire, l'Union va disputer un match officiel à 9000 kilomètres de chez elle. Suite à l'intégration des équipes sud-africaines en coupe d'Europe, elle hérite d'un long déplacement à Durban, sur la côte est du pays.

"On ne joue pas la coupe d'Europe juste pour passer un bon moment en Afrique du Sud"

Ce lundi après-midi, 31 joueurs monteront dans l'avion direction Paris avant un vol de nuit, une deuxième escale et une arrivée à Durban mardi après-midi. Pas simple en termes de logistique, pas simple en termes de récupération. Mais pas question d'aller de l'autre côté de la planète pour jouer les touristes.

"On ne joue pas la coupe d'Europe juste pour passer un bon moment en Afrique du Sud", assure l'entraîneur Julien Laïrle.

En dehors d'une sortie safari dans un parc national, l'UBB va donc penser rugby. Un entraînement mercredi, un autre jeudi pour habituer les organismes à l'été austral. "C'est bien, c'est une belle aventure, poursuit le coach. Ce sont des moments qui peuvent aussi resserrer le groupe. Il faut s'en servir."

L'UBB va retrouver les Sharks et leur pléiade d'internationaux à l'image du capitaine Siya Kolisi. © Radio France - Justine Hamon

Samedi, l'Union va retrouver les colosses sud-africains qu'elle avait sérieusement secoués au match aller (16-19). Des Sharks qui peuvent se qualifier dès cette 3ème journée et qui ont pris soin de préserver leur équipe type en envoyant leurs réservistes affronter le Connacht ce weekend en Irlande (défaite 24-12).

"La coupe d'Europe est importante pour nous, insiste Laïrle, peu importe l'équipe, on a besoin de tout le monde. On va aller aux Sharks pour rivaliser avec cette équipe, essayer de faire du mieux possible, prendre les points qu'il y a à prendre. Aujourd'hui c'est notre philosophie."

Avec deux revers, deux points de bonus au compteur et une 9ème place, l'UBB est en ballotage défavorable pour la qualification. Mais elle est en confiance, s'est replacée en championnat et n'aura rien à perdre samedi sur la pelouse du Kings Park Stadium.