EN IMAGES - Champions Cup : revivez la parade des champions d'Europe sur le Vieux-Port de La Rochelle

À équipe spéciale, émission spéciale. Pour célébrer la nouvelle victoire rochelais e en Champions Cup, France Bleu La Rochelle vous a offert dès 16 heures ce dimanche une immersion au cœur des supporters et au plus près des héros de Dublin à l'occasion de leur parade sur le Vieux-Port. Une fête partagée avec de nombreux invités sur notre antenne. Vincent Rattez, Gérald Merceron, Yannick Bestaven, ou encore Jean-François Fountaine.

16h - Début de la parade

Une foule incroyable s'est massée depuis le début d'après-midi autour du Vieux-Port. La fête va être à la hauteur de l'exploit des Maritimes qui ont terrassé les Irlandais du Leinster samedi à Dubin. Les supporters attendent le bus à impériale des doubles champions d'Europe.

16h15 - Le bus à impériale proche de la grande roue

Malgré l'énergie folle déployée en Irlande pour décrocher une deuxième étoile et une arrivée tardive à l'aéroport de La Rochelle, les joueurs rechargent leur batterie grâce aux bouillants supporters rochelais. Ils profitent à plein de cette communion, même si la saison n'est pas terminée. En attendant d'aller cherche un premier bouclier de Brennus, il n'y a pas une mais deux coupes sur le bus à impériale. Une à l'avant et une à l'arrière !

16h30 - La Rochelle en communion

A vue d'œil, il y a plus de public que l'an dernier sur les quais. Dans la foule de 40.000 supporters rochelais massés autour du Vieux-Port, beaucoup de famille et des fans de toutes générations. Ambiance chaude mais conviviale.

Ils sont là nos doubles champions d'Europe ! Un peu plus sages que l'an dernier. Et même pas fatigués. Ou presque...

16h45 - C'est marée haute

C'est marée haute sur le Vieux-Port de La Rochelle. Une marée jaune et noire. Tout sauf polluante. Juste hallucinante. Bravo à tous. La ferveur et la passion ne s'achètent pas. Elles se vivent et se transmettent. Ici, ici, c'est La Rochelle !

Uini, vidi, vici

Un des chouchous du public rochelais, Uini Atonio, a un physique de bus. Ca tombe bien, il a encore été impérial samedi à Dublin. Le pilier international est aussi en première ligne dans la parade.

Le pilier Uini Atonio toujours en première ligne, même sur le bus à impériale © Radio France - François Petitdemange

17h20 - La Coupe d'Europe descend du bus

Les supporters les plus chanceux ont pu toucher le trophée gagné de haute lutte samedi en Irlande. Quelques joueurs dont Uini Atonio sont descendus de leur monture pour fendre la foule avec la grande Coupe d'Europe. La folie douce continue sur le Vieux-Port.

Les supporters rochelais sont d'excellent chanteurs. La preuve.

17h45 - La parade touche à sa fin

La parade continue sur le Vieux-Port. Il reste une centaine de mètres à parcourir pour le bus avant d'arriver à l'Horloge. Une grosse pensée pour la chauffeur, lui aussi Champion d'Europe... de la patience !

La fête va se prolonger encore en début de semaine pour les champions d'Europe qui ont reçu l'autorisation de leur mentor irlandais Ronan O'Gara. Il sera temps ensuite de se remettre dans le bain de la compétition. D'abord avec un match sans enjeu en Top 14 face au Stade Français, puisque les Maritimes sont déjà qualifiés pour les demi-finales du championnat de France. Le bouclier de Brennus est désormais dans toutes les têtes...