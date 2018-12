Champions Cup | Wasps - Toulouse : Pointud, Kaino et Holmes de retour

Vainqueur de ses deux premières journées de Champions Cup (à Bath et face au Leinster), le Stade Toulousain pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de succès sur la pelouse des Wasps ce samedi.

Toulouse, France

Le Stade Toulousain espère bien surfer sur la dynamique du moment. Toulouse reste sur sept victoires de rang toutes compétitions confondues. Ce déplacement à Coventry face aux Wasps peut quasiment éliminer les Anglais de la course aux quarts de finale.

Un duel serré à l'horizon

Lorsque l'on évoque cette équipe des Wasps, on repense à ce match de 1996 où les Rouge et Noir s'étaient inclinés 77-17 en Angleterre. Depuis, il y a eu six autres confrontations. Toutes très serrées : deux nuls, deux victoires de chaque côté. A chaque fois que les Wasps se sont retrouvés dans la poule des Toulousains, ces derniers ont toujours atteint au minimum le stade des quarts de finale.

Les compos

Le Stade Toulousain enregistre les retours des deux suspendus Jerome Kaino et Lucas Pointud. Touché à un pied ces derniers jours, Zack Holmes débutera lui aussi à l'ouverture. Aligné en 10 contre le Stade Français, Antoine Dupont bascule à la mêlée.

Romain Ntamack, remplacé par Maxime Mermoz au centre, et Sébastien Bézy prendront place sur le banc ce samedi.

🚨 3ème journée de @ChampionsCup pour les Rouge et Noir !

Découvrez sans tarder le XV de départ désigné par le staff toulousain pour affronter l'équipe des @WaspsRugby, demain à 18h30 (HF) à la Ricoh Arena ! #WASPSST#GoST 🔴⚫️ pic.twitter.com/v8PF0JKugj — Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 7, 2018

Wasps-Toulouse, match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie ce samedi. Avant-match dès 18 heures.