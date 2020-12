Changements dans le staff du Castres Olympique, Darricarrère de retour

David Darricarrère a entraîné les lignes arrières du CO entre 2013 et 2015.

Du changement était attendu dans le Tarn, il a lieu ce mardi 29 décembre. Le Castres Olympique, actuellement 13e au classement du Top 14 de rugby, annonce par communiqué des modifications dans sa direction sportive.

"Pierre-Henry Broncan est nommé entraineur principal. Il sera assisté de David Darricarrère pour entraîner les trois-quarts et de Joe Worsley pour la défense", annonce le texte publié sur le site internet du club.

Darricarrère fait ainsi son retour dans le Sidobre, cinq ans après avoir quitté le CO. Il avait entraîné les lignes arrières entre 2013 et 2015, et avait surtout porté le maillot bleu et blanc en 1994-1995. Il remplace aujourd'hui Stéphane Prosper au poste d'entraîneur des trois-quarts.

Quant au manager Mauricio Reggiardo, "il reste chargé de la coordination sportive et de celle de l’encadrement", indique le Castres Olympique.

Les Tarnais n'ont gagné que trois matches depuis le début de la saison de Top 14. Prochain match de championnat : le 9 janvier prochain contre Agen, à Pierre-Fabre.