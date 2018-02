Biarritz, France pays

Finie l’ère " Serge Kampf / Serge Blanco ". Après la mort du patron de la société Cap Gemini en mars 2016 , une page s'est définitivement tournée cette semaine avec l’éviction de Nicolas Brusque de la présidence du Biarritz Olympique Pays Basque et son remplacement par Benjamin Gufflet, un inconnu du grand public. La nomination d'un nouveau président au BOPB traduit la reprise en main du club par l'homme d'affaire Bruno Ledoux (actionnaire du quotidien Libération) et par Charles Gave, fondateur du fonds d'investissement "Gavekal", une société de services financiers basée à Hong Kong qui pèse 3 milliards de dollars. Plus aucun proche de l'ancien international Serge Blanco n'est aux manettes.

Opposé au rapprochement avec Bayonne

Ami du prix Nobel d’économie Milton Friedman, (un libéral qui ne croit pas en l’état providence), Charles Gave est aussi un amoureux du ballon ovale et du club de Biarritz qu’il veut " pérenniser ". Déjà l'an dernier il était à l'origine d'une augmentation de capital de 1,3 million d'euros. Désormais il veut assurer un avenir et une autonomie financière à un club référence du rugby français. En revanche plus question de parler de rapprochement avec le voisin bayonnais comme le souhaitait Nicolas Brusque. " Fusionner deux entreprises qui vont mal ça vous donne une grosse entreprise qui va encore plus mal" précise le financier international pour qui : " si vous fusionnez deux mulets, vous ne trouverez jamais un cheval de course".

Le fonds d'investissement Gavekal a pris le contrôle du BOPB -