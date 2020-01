Charles Géli prolonge son bail avec l'USAP

Perpignan, France

Ça ne sera donc pas la dernière saison de Charles Géli sous le maillot sang et or. Le talonneur s'est engagé à rester une saison supplémentaire à l'USAP a annoncé le club ce vendredi.

Champion de France avec l'USAP en 2009 avant de s'engager avec Montpellier, il avait mis en terme a sa carrière en 2018. Charles Géli était finalement revenu dans son club formateur l'an dernier comme joker médical. Cette saison il a disputé dix match de Pro D2 pour huit titularisations et un essai.

"Heureux de poursuivre l'aventure"

"Charles a enchaîné les performances de très haut niveau depuis le début de la saison" s'est réjouit le manager général de l'USAP Christian Lanta. "Il était _légitime qu'il continue_". "Je suis forcément heureux de poursuivre l'aventure et de pouvoir me projeter sur la fin de la saison sans avoir à me poser de questions" a réagit de son côté l'intéressé. "Je suis fier de porter ce maillot chaque week-end".