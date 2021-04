Charly Trussardi, de l'AS Béziers Hérault au Benetton Rugby de Trévise en Italie

Avant le quart de finale de Challenge Cup entre Montpellier et le Benetton Rugby, au GGL Stadium, ce samedi (21h), le demi de mêlée passé par Béziers, Charly Trussardi, nous raconte la vie et le rugby, dans ce club du nord-est de l'Italie.

Après son prêt à Béziers, lors de la saison 2018-2019, c'est à Trévise que le demi de mêlée de 24 ans formé à Clermont a posé ses valises. Formation de Pro 14, ligue européenne qui réunit des clubs de provinces galloises, irlandaises, italiennes, écossaises et sud-africaines, Trévise défie Montpellier en quart de finale de Challenge Cup, après s'être déjà hissé à ce stade du Challenge Européen, il y a deux ans. Charly Trussardi nous présente son club et sa nouvelle vie, dans le pays d'origine de son père.

ENTRETIEN - Charly Trussardi

A quoi ressemble le Benetton Rugby de Trévise ?

Trévise est un club de bon niveau en Italie, il n'y en a que deux dans le championnat Pro 14. En Italie, Trévise c'est le top. Après, depuis deux ans, Trévise n'atteint pas ses objectifs, on perd beaucoup de matchs, mais le niveau est encore bon, selon moi, même si les résultats ne sont pas là. Trévise essaie de revenir, et on mise vraiment tout sur la Challenge Cup pour redorer le blason, parce que la saison a été compliquée.

A Trévise, quand on affronte Montpellier, on se dit qu'on fait face à un gros ou à un ogre ?

On se dit qu'on est outsider, personne ne nous voit victorieux. C'est un joli challenge, on espère faire la surprise, montrer à tout le monde qu'on est bons.

Quel est le profil de vos partenaires ?

Il y a pas mal d'italiens, forcément.t Le reste, ils viennent de partout. On a beaucoup de sud-africains, en ce moment, mais aussi des fidjiens, des australiens. Comme un club de Top 14, en fait.

Pourquoi avez-vous rejoint Italie ?

Moi, personnellement, j'ai fait les équipes jeunes d'Italie pendant deux ans, U18 et U20. Par ailleurs, après Clermont, j'ai été prêté une année à Béziers. Et après, j'ai eu l'opportunité de jouer à un bon niveau et de vivre une expérience de vie différente, avec le championnat de Pro 14. Comme je suis à moitié italien, j'ai opté pour cette opportunité avec, peut-être, la possibilité d'accéder à la sélection.

Quel regard portez-vous sur le MHR, qui a eu un début de saison très compliqué, qui joue le maintien, mais qui se relève progressivement ?

Le même ressenti. Un club qui fait un début de saison compliqué, mais qui semble aujourd'hui très dangereux. C'est un club de bas de tableau de Top 14, parce qu'aujourd'hui il s'y trouve, mais je pense qu'ils ont le niveau de milieu ou haut de tableau. On les voit comme une très grosse équipe.

Comment avez-vous été impacté, à Trévise, par la pandémie ?

L'année dernière, on a fini la saison prématurément. Et cette année, on a eu beaucoup de matchs pas joués, rattrapés. Un peu comme en France, je pense. C'était très étrange. Des matchs annulés au dernier moment, à cause de cas covid. C'est une saison hachée, on va dire.

Au niveau du rugby, prenez-vous autant de plaisir en Italie qu'en France ?

Je dirais différemment. Parce que oui, Clermont au niveau de la formation, il n'y a pas mieux à mes yeux. Je dirais qu'au niveau de la formation, l'Italie a encore beaucoup à apprendre, mais au niveau de l'équipe, je prends beaucoup de plaisir à Trévise. C'est très enrichissant.

De Béziers, que retenez-vous ?

Je viens de Clermont, une vraie ville de rugby. Mais Béziers, c'est aussi une histoire du rugby, des supporters passionnés. En Italie, c'est ce qui manque. Et c'est ce qui fait une belle différence. Une ville qui a la passion du rugby, qui suit les joueurs, qui s'intéresse. Et ça, c'est ce qui m'a marqué à Béziers. C'était quand même impressionnant.

Est-ce que vous sentez quand même que ça prend, notamment à Trévise ?

Un petit peu, mais c'est quand même léger. Ca prend quand on gagne. Il y a trois ans, quand Trévise gagnait régulièrement et avait fait une très bonne saison, ça avait commencé à prendre. Mais avec les deux saisons difficiles qui ont suivi, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il suffit d'une belle saison pour attirer le public, faire connaître le rugby en Italie et continuer de grandir.