Cheslin Kolbe à Toulon, une question d'heures

Sauf retournement de situation de dernière minute, Cheslin Kolbe va s'engager avec le RCT dans les heures qui viennent.

Le président toulonnais confirme

Dans les colonnes de Var-Matin, Bernard Lemaître a confirmé l'arrivée prochaine de Kolbe sur la Rade. Expliquant cette exception dans la nouvelle politique du club pour "un joueur exceptionnel." Les derniers détails du contrat seraient à peaufiner ajoutent nos confrères de Canal+.

Une revalorisation salariale de Toulouse pas à son goût

Le Stade Toulousain, dont les finances ont été secouées par la crise sanitaire, n'a de toute façon pas pour habitude de sortir des salaires mirobolants. Kolbe, pas plus qu'un autre, n'aura donc pas le salaire qu'il espérait à Toulouse (un million d'euros annuel ?).

Toulon va donc lui proposer un salaire bien plus élevé que ce qu'il touchait à Toulouse (40.000 euros mensuels ?) et surtout racheter les deux années de contrat du joueur de 27 ans qui compte 16 sélections avec les Springboks. Une somme entre 1,5 millions d'euros et 2 millions est évoquée.

La trace Kolbe à Toulouse

Cheslin Kolbe, en quatre saisons dans la ville rose, a disputé 82 matches et marqué 31 essais avec le Stade Toulousain. Avec la perte du champion du monde 2019, le staff d'Ugo Mola a forcément moins de solutions derrière même si Delibes, Lebel, Médard ou encore le jeune Nelson Epée, qui devrait commencer à pointer le bout de son nez, permettront de combler le vide laissé. Ajoutez à cela Arthur Bonneval qui voudra laisser ses blessures derrière lui.

Ce vendredi soir à Nîmes, Toulonnais et Toulousains s'affrontent pour un match amical à une semaine de la reprise du Top 14. Cheslin Kolbe sera loin des nombreuses conversations entre les 4.000 spectateurs présents puisqu'il est en sélection jusqu'à la fin de l'année civile.