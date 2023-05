Cheslin Kolbe quitte Toulon

On était encore sous l'émotion des adieux de Mathieu Bastareaud et de Sergio Parisse dimanche soir à Mayol. Mais dans la liste des départs, il fallait en rajouter un : le champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe. Le club l'a officialisé ce lundi après-midi par communiqué. "D'un commun accord" précise le RCT.

Les larmes après la victoire en Challenge Cup

Il lui restait un an de contrat mais le petit ailier volant pouvait partir. On comprend mieux ses larmes après la victoire en Challenge Cup au terme d'une saison très difficile pour lui, au cours de laquelle il a été blessé à une cheville. Cheslin a réagi lui aussi : "J'aurais aimé rester à Toulon mais les contraintes financières des clubs et les blessures ont rendu les choses difficiles". Puis sa réaction sur son propre compte Twitter donne un sacré bémol "au commun accord" évoqué dans le communiqué officiel : "Quelques semaines émouvantes pour moi et ma famille. Certaines personnes ne comprendront peut-être pas, moi non plus, mais comme on m'a dit "c'est un business". Pour mettre mes sentiments de côté. Malgré tout, j'ai fait de mon mieux. Parfois, nos plans ne correspondent pas toujours aux plans de Dieu pour nous."

Le génial Kolbe avait déjà vendu la mèche dimanche soir en signant les maillots aux minots qui lui faisait une haie d'honneur à Mayol.

De nombreux supporters ont regretté que cette annonce n'ait pas été faite dimanche et de n'avoir pas pu saluer comme il se devait un champion d'exception.