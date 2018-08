Le directeur sportif de l'USAP revient sur la performance de son équipe lors du premier match de préparation contre Toulouse. Christian Lanta est plutôt satisfait même s'il faut toujours relativiser avant des échéances beaucoup plus compliquées et plus importantes pour son équipe.

Un premier match de préparation est toujours délicat à analyser. L'USAP voulait avoir des réponses sur quelques compartiments du jeu et bien sûr se jauger une première fois cette saison. Les Catalans, vainqueurs 21 à 19 de Toulouse ont eu au moins le mérite d'arracher cette victoire qui est toujours bonne pour le moral. Pour le contenu, logiquement il y a des choses à revoir même si le tout est satisfaisant.

France Bleu Roussillon : Quel est votre premier sentiment après cette victoire contre Toulouse ?

Christian Lanta : Déjà, on est conscients d'avoir affronter un stade toulousain très incomplet donc la performance en terme de résultat je la relativise. Mais, sur le contenu je suis globalement satisfait et notamment sur la première mi-temps où on a vu l'USAP de la saison dernière. Bon, même si on a vu un débat de match avec beaucoup d'envie mais pas totalement maîtrisé. Au fur et à mesure de la première mi-temps on a été à l'image de ce qu'on a toujours fait. On a eu le ballon, on a été capables de l'utiliser même si c'est vrai qu'on a marqué nos essais en contre. En tout cas, ce match nous donne de vrais axes de travail pour les jours à venir.

FBR : Oui, c'est une bonne base de travail pour vous, est-ce que ça va changer beaucoup de choses dans votre préparation ?

CL : On a beaucoup de choses à travailler. On a créer offensivement mais on a eu parfois du mal à franchir. C'est plus de notre fait car nos soutiens avaient du retard. Ce sont des ajustements car on a vraiment créé les conditions. Défensivement on a aussi fait quelques erreurs de coordination. Mais c'était un tout premier match donc ça reste satisfaisant d'avoir eu une homogénéité, une cohésion surtout sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, il y a eu de la volonté, on avait de très jeunes garçons sur la pelouse et a quand même trois occasions franches. Je dirais que le tout est plutôt encourageant.

FBR : Vous réclamerez certainement plus de rigueur jeudi prochain pour le deuxième et dernier match de préparation...

CL : Oui mais ça se fera de fait. Là, on a des repères qu'on ne pouvait pas avoir jusque là. On avait fait un match avec opposition à l'entraînement mais ça ne peut pas donner la réalité d'un match amical et un match amical ne peut jamais donner la réalité d'un match de championnat. On en attendra plus mais je pense que les progrès à faire sont vraiment à notre portée.

FBR : Quand on voit l'affluence, vous avez dû sentir encore plus l'attente et l'impatience du public de revoir l'USAP en top 14...

CL : On a rarement eu une telle affluence en PRO D2. Il y avait une ambiance extraordinaire. Je ne sais pas si je m'y attendais mais vraiment je l'espérais. D'avoir déjà ce soutien, dès le premier match amical, est vraiment super. On en aura vraiment besoin par la suite.

