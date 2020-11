Christophe Dominici, pur French flair : "il pouvait percevoir et agir en même temps", juge Jean-Claude Skrela

Jean-Claude Skrela a la voix triste quand il décroche son téléphone, pour nous parler de Christophe Dominici. Juste avant, il vient d'ailleurs d'évoquer la mort de l'ancien ailier du XV de France avec "un ami de Corrèze", avec qui il vient de raccrocher.

"Je suis très très marqué, et je suis étonné aussi" débute le Toulousain, ancien sélectionneur de l'équipe de France à la fin des années 1990, après avoir appris le décès de l'ancien joueur de Toulon et du Stade Français, à l'âge de 48 ans. "Pour moi, Christophe c'était d'abord un grand joueur, et un super mec".

Jean-Claude Skrela, natif de Colomiers, se rappelle avoir découvert Christophe Dominici lors d'un match de championnat Colomiers-Toulon. "Après, il a fait son chemin, et il est venu en équipe de France", que Skrela a dirigé jusqu'en 1999.

Le French flair, c'est un état d'esprit. Et Christophe aimait bien ça.

Très vite, les souvenirs remontent, avec évidemment celui de l'essai marqué par l'ailier des Bleus, en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. "Christophe, ce n'était pas que ça" insiste Skrela, même s'il sait pertinemment que cette course folle vers la ligne, les All-Blacks aux trousses, a grandement forgé la légende de l'ailier du Stade Français.

L'essai qui a forgé sa légende

"C'était un gagneur. Quand ça n'allait pas, il gueulait un peu, mais surtout il entraînait tout le monde vers le positif". Alors Dominici, avec son jeu volontaire, ses grandes cavalcades, sa manière de chiper le ballon et de tirer avantage d'une situation, était-il le symbole par excellence du French Flair ? "Je pense que le French flair, c'est un état d'esprit. Et Christophe aimait bien ça", Jean-Claude Skrela en est persuadé.

"Sur le terrain, il était toujours d'une intelligence rare. Il pouvait percevoir et agir en même temps. Et cet essai de 1999, pour moi, il représente ça. Il en a marqué d'autres, il n'a pas marqué que celui là. Et il a créé des situations toujours positives".