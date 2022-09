Pro D2 - Christophe Loustalot : "Pas les mêmes ambitions que le Biarritz Olympique" explique le joueur montois

Il débutera le match sur le banc du stade Aguiléra. Christophe Loustalot est dans le groupe du Stade Montois Rugby qui se déplace ce vendredi à Biarritz (21 heures). Le demi de mêlée souletin, qui a débuté au SAM Mauléon puis à l'Aviron Bayonnais est désormais un cadre du vestiaire montois, lui qui a déposé ses valises dans les Landes à l’intersaison 2016, pour ne plus les quitter. Avant le choc de cette 3e journée de Pro D2, il livre son regard sur cette confrontation dans 100% Rugby sur France Bleu Pays Basque.

"On arrive mitigé parce qu'on fait un match moyen contre Aurillac à domicile. On prend quand même le bonus en fin de match (victoire 40-18) parce qu'ils jouent tout de même dix minutes à treize contre quinze. À Béziers (défaite 26-24), on a beaucoup souffert, on revient dans les dix dernières minutes donc ça, c'est tout de même positif, mais c'est mitigé parce qu'on est très indiscipliné, à l'image de ce début de championnat et on a beaucoup d'errances défensives. Pendant une heure, on s'est fait secouer devant, on s'est fait secouer sur les impacts et à partir de là, c'est compliqué. Le fait d'avoir un gros banc de remplaçants, ça nous aide comparé aux Biterrois, mais la différence était faite. C'est un peu compliqué, mais on va essayer de vite redresser la barre.

On est très attendu, c'est plus difficile à gérer.

On n'avait pas d'ambition particulière l'année dernière, donc avoir été premier presque tout le long du championnat ce n'était que du bonus. Je ne pense pas que le club ait affichées d'objectif. Si on peut être dans les six, ce serait top. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas les mêmes ambitions que le Biarritz Olympique. Ils ont affiché qu'ils voulaient remonter directement. Nous, c'est du bonus de jouer des phases finales. L'année dernière, on s'est régalé et si on peut goûter à ça à nouveau, ce ne sera que du plaisir. Mais on n'a pas trop de pression par rapport à ça.

Si on fait mieux cette année, on montera. Mais j'ai du mal à y croire. On a quand même obtenu 106 points la saison dernière. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse refaire ce score un jour. On est conscient qu'on est très attendu. Dès qu'on va faire un match, chez nous comme à l'extérieur et surtout loin de Boniface, comme on a pu le voir à Béziers, on était très, très attendu. Les équipes mettent un surplus d'engagement quand ils nous affrontent. C'est plus difficile à gérer. On est obligé de mettre tous les ingrédients pour gagner un match, alors que l'année dernière, on a pu avancer masqué. On avait de bons résultats, mais personne ne croyait en nous et on est allé chercher des victoires à l'extérieur parce que certaines équipes ne nous avaient pas trop respectées."

