Christophe Urios "a les idées plus claires" avant d'affronter Toulouse en demi-finale du Top 14

Le Stade Toulousain va affronter l'Union Bordeaux-Bègles pour la quatrième fois de la saison. Les Rouge et Noir ont gagné les trois premiers rendez-vous mais les Girondins comptent se servir des défaites passées. A la veille de la rencontre, Bordelais et Toulousains découvrent le stade Pierre-Mauroy ce vendredi.

Urios : "Les trois défaites nous inspirent"

"Les trois défaites dans la saison nous inspirent dans ce qu'on doit faire et pas faire. On a les idées plus claires aujourd'hui. On y verra bien plus clair demain (samedi) à midi. Tu as l'impression que tu peux gagner mais au final tu perds. Ce qui ressort de façon générale c'est qu'on a été capables de les mettre en difficulté, eux aussi bien sûr. On a manqué d'efficacité dans notre zone de marque. Peut-être un peu de précipitation. Il est important d'être efficace", dit Christophe Urios, le manager de l'UBB.

Romain Buros, lui, ne voit pas des Toulousains déjà en vacances après le titre européen : "Ils arrivent ici en ayant envie de gagner un titre. Nous on a très faim on n'a jamais rien gagné."

Pas de plan anti-Dupont

L'UBB n'établira pas de plan anti Antoine Dupont explique Christophe Urios : "C'est une équipe redoutable dans l'état d'esprit. Ils ont des certitudes dans le jeu et des individualités. Toto Dupont fait partie des joueurs décisifs. Etablir un plan anti-Dupont ce serait oublier le reste et les autres. On sait où il est dangereux."

Un futur classique du rugby ?

Bordeaux et Toulouse se croisent de plus en plus souvent (demie de Coupe d'Europe cette saison). Alors est-ce la future rivalité sportive du rugby français ? "Le derby entre Toulouse et Castres, c'était le derby un peu plus chaud. Mais si on peut s'inspirer du derby au foot. Si on peut instaurer ça en rugby, ça voudra dire que l'UBB continue de grandir et peut-être avoir un surplus de motivation dans ces matches", lâche Rémi Lamerat.