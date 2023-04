Christophe Urios dans les locaux de France bleu Pays d'Auvergne ce mercredi matin

Entre 7h 45 et 8h, Christophe Urios a répondu volontiers aux questions avec son légendaire franc parler et son accent du sud-ouest.

France bleu Pays d'Auvergne : Bonjour Christophe Urios. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Bleu Pays d'Auvergne. Ça fait trois mois que vous êtes arrivé pour prendre en main les commandes du club. Un trimestre, c'est un peu le conseil de classe ce matin sur France Bleu. Vous vous donnez quelle note?

Christophe Urios : Sur dix, je vais donner six.

FBPA : Pourquoi cette note? Assez bien on va dire ?

CU : Peut mieux faire. Ce n'est pas assez bien, c'est tout juste tout juste moyen. Effectivement, je m'attendais à de meilleurs résultats sur la fin de saison, même si je n'avais pas complètement bien déchiffré le calendrier. On a fait des matchs à l'extérieur contre des concurrents directs et des matchs de phase finale en Coupe d'Europe. Je trouve que sur le plan du contrôle du jeu, dans la maîtrise de nos matches évidemment et sur l'évolution de nos joueurs, je trouve que je n'ai pas été assez influent.

FBPA : Le chantier est peut-être plus vaste aussi que ce que vous imaginiez? Au-delà de ce calendrier, au-delà du sportif, il y a tout l'environnement du club. Vous souhaitez aussi faire bouger les choses de ce côté là? C'est aussi pour ça que vous avez été appelé?

CU : Moi, j'ai une mission extrêmement précise. Ça n'a échappé à personne que l'ASM, depuis le titre 2017, a un peu de mal sur la partie recrutement. Donc effectivement, on a besoin de changer les choses, de bouger les lignes sinon, sinon ça n'avance pas. On sait aussi que nos concurrents progressent énormément. Il y a des grandes villes qui deviennent maintenant des clubs extrêmement performants. Je pense à Bordeaux, je pense à Lyon, je pense à Montpellier qui sont des équipes extrêmement performantes. Donc il y a eu une grande remise en cause après un constat clair et précis du président. Quand on s'est rencontré la première fois, il y a eu une grande remise en cause dans toutes les strates du club et il faut repartir au combat, remettre les mains dans le cambouis. Il y a du boulot.

FBPA : Christophe Urios et l'ASM, c'est un peu le mariage du feu et de la glace. Vous vous sentez dans votre élément ici?

CU : Effectivement, ça a fait beaucoup parler. On me pose souvent la question. Mais en fait, je ne comprends pas la question parce que je trouve que la qualité première d'un manager ou d'un entraîneur, c'est de s'adapter dans un environnement que ce soit à travers les instances, à travers l'environnement du territoire et surtout à travers la qualité de ces joueurs. Donc partout si j'ai su m'adapter, je vois pas pourquoi je m'adapterai pas à Clermont.

FBPA : C'est plus Christophe Urios qui doit s'apaiser pour coller un peu à la routine ou Christophe Urios qui va secouer le cocotier?

CU : J'apprécie une citation de Jean Cocteau : quand tu dis ce qu'on te reproche, cultive toi. Oui, j'ai trouvé que ma dernière année à Bordeaux, notamment le premier trimestre de Bordeaux, je n'étais pas moi même, j'étais devenu mou et moi, je ne suis pas mou. Donc je respecte énormément les gens, quels qu'ils soient. Je respecte énormément les strates d'un club. J'ai un grand respect pour la hiérarchie, mais j'ai aussi un grand respect pour le travail que nous avons à faire.

FBPA : En tout cas, on attend encore des résultats ici. Évidemment, vous allez avoir du temps. Je rappelle que vous êtes en contrat jusqu'en 2025, mais on sent que le public, les supporters de l'ASM vous ont déjà adopté?

Voilà un gars qui sait mener les hommes dit un auditeur. Ça peut-être parfois un peu réducteur, mais c'est aussi flatteur ce que vous entendez de la part de ces supporters ?

CU : Réducteur, je ne le pense pas parce que franchement, c'est la première des choses à faire en tout cas pour moi. Faire du rugby de très haut niveau, c'est embarquer les hommes. Ça, c'est la mission première et la plus difficile à faire et c'est celle avec laquelle je me régale. Et c'est pour ça que je suis très frustré. Parce que parce qu'il y a beaucoup d'engagement de la part des joueurs et notamment sur les quatre derniers matchs, et en fait, on n'arrive pas à se payer.

FBPA : L'ASM, une équipe facile à battre, vous avez dit après La Rochelle?

CU : Moi, je dis que l'ASM est une équipe facile à battre et je le pense. Non pas parce qu'on n'a pas de qualités ou parce qu'on ne sait pas bien jouer au rugby mais c'est que l'on donne tout. On est une équipe jeune qui donne tout. Prenez le match des Scarlets, prenez le match de La Rochelle, on donne tout.

FBPA : Vous avez voulu ouvrir plus d'entraînements au public depuis votre arrivée. Il y a une volonté d'ouvrir un club, peut-être un petit peu enfermé sur lui même ? Que l'ASM redevienne un club populaire?

CU : Encore une fois, je ne parlerai pas du passé parce que je ne le connais pas, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas.

FBPA : Vous n'avez pas de prise?

CU : Je n'ai pas de prise sur le passé, donc ça m'intéresse pas. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que pour moi, le rugby, c'est avant tout un partage d'émotions. Moi, c'est ça le rugby, un partage d'émotions avant de parler de base et autres. Le rugby est un parc d'émotions, il faut le partager. Il faut qu'on soit face à nos responsabilités et rencontrer les gens autour du ça. Vous avez déconné ce week-end sur un match ? C'est aussi notre responsabilité. Quand t'es un pro, le succès est une obligation. On doit tout donner pour gagner les matches. Et la ferveur populaire, elle vient de là et de ça. Donc pour moi, on a besoin de s'ouvrir sur notre territoire parce qu'aller à la rencontre de nos supporters c'est le premier point d'un grand club.

Auditeur : Bonjour Monsieur. La question est simple : comment voyez-vous l'avenir de l'ASM et votre avenir dans notre si beau club ?

CU : Le constat que l'on m'a fait quand j'ai rencontré les dirigeants de l'ASM est sans concession. Il y a eu une situation qui nous a amenés à jouer quand même le maintien cette saison. Et aujourd'hui, voilà, on est en train de reconstruire les choses à tous les niveaux du club. Et je veux retrouver le plus haut niveau. Encore une fois, ça ne vous a pas échappé que la concurrence est rude, que les équipes progressent et que nous, on part de loin. Moi, dans le projet, c'est que l'ASM est une vraie marque, appuyée dans une région qui aime le rugby. On a envie d'avancer et alors ça va prendre un peu de temps, il faudra être patient. Mais je trouve que dès aujourd'hui, on est déjà sur les bons rails.

FBPA : Le recrutement Christophe Urios ?

CU : On est en train de travailler sur le recrutement. Il y avait déjà une première partie de recrutement qui avait été engagée par le club puisque je suis arrivé fin janvier. Donc j'étais plutôt en accord avec les joueurs qui ont été signés. Moi, je suis quelqu'un qui aime fonctionner par ordre et l'ordre, pour moi, c'était de retrouver un paquet d'avants solide, puissant, avec du caractère. Donc le premier travail qui a été important pour moi, c'est de m'atteler à recruter un paquet d'avants ou des joueurs complémentaires de ce que nous avons déjà, évidemment. Et pour retrouver une assise forte, ça, c'est le premier point.

Le deuxième point, ça va être évidemment de travailler sur nos trois quarts. On aura deux ou trois joueurs qui vont arriver selon les profils. Il est évident que l'on cherche des joueurs derrière, notamment avec de la polyvalence, parce que c'est important quand on joue sur un Top 14 qui est très très dur. Et la Coupe d'Europe, ce n'est pas évident. On a besoin d'avoir des joueurs polyvalents. Donc là, aujourd'hui, on recherche effectivement un ailier arrière, un centre, ce sera selon nos moyens.

FBPA : Il y a aussi beaucoup de questions autour de Damian Penaud, évidemment. L'emblématique arrière de l'ASM qui va rejoindre Bordeaux cet été, il faudra le remplacer. Est-ce que vous êtes en quête d'un nom clinquant?

CU : Je crois que nous avons déjà des joueurs en place qui incarnent le projet, qui incarnent la nouveauté qui incarnent la région. Damian a fait le choix de partir. On était sur des bases, sur des profils de joueurs, de joueurs de très très haut niveau, des joueurs un peu excitants à voir jouer. Mais ce n'est pas facile à trouver. Ce que ce que j'ai envie, c'est un peu comme on a fait devant, c'est de l'expérience, du caractère. La culture de la gagne et la rage, on est plutôt là-dedans, plutôt que de trouver ce joueur.

FBPA : Vous êtes passionné de vin. Christophe Urios, ce BTS viticole en poche, propriétaire d'un domaine dans l'Aude, Vous allez goûter le côte d'Auvergne?

CU : Oui, j'ai goûté les côtes d'Auvergne. Mais au-delà de ma passion, c'est mon métier de base. Je suis fils de vigneron dans le Minervois, j'ai racheté la propriété dans laquelle mon père était le régisseur. J'avais sept ans. C'était un retour aux sources. Et oui, je suis passionné de vin, mais surtout, je suis passionné du partage du vin, C'est ça qui me plaît. C'est l'esprit du vin qui me plaît. Il y a une espèce de magie. C'est un peu comme dans le rugby, on parlait de marquer les mecs. C'est un peu la même chose pour moi, comment j'embarque des potes et des copains autour d'une nouvelle belle bouteille.