Christophe Urios : "L'état d'esprit des joueurs de l'ASM n'est pas négociable"

France Bleu Pays d'Auvergne : Le premier entraînement a eu lieu. Qu'est-ce que vous regardez dans ces premiers jours chez vos joueurs ?

Christophe Urios : Plein de choses. La première, évidemment, c'est leur degré d'implication. La deuxième c'est leur niveau physique. Et la troisième c'est l'état d'esprit. Est-ce qu'ils percutent ou ne percutent pas ? Ils font des choses avec passion, ils cherchent à apprendre et cherchent à être les meilleurs ? Bon souvent en début de saison ils sont comme ça quand même, c'est après que ça diminue (rires).

Vous avez passé du temps avec les supporters sur cette première journée à discuter. Vous sentez une attente de leur part ?

Oui, il y a une attente forte, mais je pense qu'elle a toujours été forte parce que c'est un territoire de rugby, un territoire qui aime son équipe. Je suis toujours très surpris de l'attachement qu'ont les gens au club. Effectivement aujourd'hui il y a une forte attente. La saison dernière ils ont été déçus à plein de niveau. Et là, ils ont envie que ce club se remette en mouvement et que ce club regagne des matches.

Comment est ce que vous allez vous y prendre pour transformer ce groupe en équipe ? Comment vous allez faire pour trouver cette cohésion que vous attendez tant ?

Comme je l'ai fait partout et tout le temps. Evidemment que la cohésion, l'état d'esprit, c'est une chose qu'on doit entretenir, travailler, mettre en place dès le début de saison à travers l'entraînement physique, à travers les petites réunions, à travers la définition d'un projet qu'on veut faire, à travers les entraînements. Donc on a ces cinq semaines qui nous permettent de créer cet état d'esprit. Maintenant, cet état d'esprit il faut le maintenir tout le temps parce que si pendant la saison tu ne le maintien pas, il s'écroule. Pour moi cet état d'esprit ce n'est pas négociable. On doit se comporter comme une équipe et c'est ce que je vais chercher à faire.

Le groupe Michelin a repris à 100 % l'ASM, qu'est ce que ça change pour vous ?

C'est une responsabilité supplémentaire. Parce que si le groupe Michelin n'était pas en place, ne s'était pas engagé auprès de l'ASM, probablement que l'ASM ne serait pas en Top 14 aujourd'hui. Donc oui, c'est une responsabilité, c'est une fierté aussi. C'est grâce à l'engagement de ce formidable groupe qu'aujourd'hui on a la capacité de faire notre métier, de le faire bien et dans de bonnes conditions.

Le dossier Mohamed Houas est clos pour l'ASM. Sportivement, qu'est ce que ça va changer pour vous de ne pas avoir cet élément que vous attendiez ?

Ça ne change aujourd'hui pas grand chose puisqu'on s'est fait à l'idée. Momo a fait quelque chose qui a dépassé le cadre et qui n'était pas supportable pour les gens de l'ASM et que je partage évidemment. Donc maintenant on a quatre droitiers et j'ai le petit Thomas Duchêne. Donc on a décidé de ne pas le remplacer et de ne pas chercher à recruter sur le poste de pilier droit. On va faire avec les joueurs que nous avons.

Vous disiez avoir besoin de vous sentir vous même pour être au meilleur de ce que vous savez faire. Vous avez le sentiment qu'avec cette institution ASM, vous pouvez être vous même?

Oui. Je le suis et je le serai. J'ai besoin de sentir les gens autour de moi, d'être en confiance avec les gens autour de moi. C'est important pour moi. Aujourd'hui c'est le cas. Quand tu arrives en pleine saison, ce n'est pas facile. Il faut t'adapter en permanence. Il faut ménager les susceptibilités des uns et des autres parce qu'il y a aussi un rythme à mener et des objectifs à atteindre. Donc oui, c'est pas facile. Là, j'ai envie d'être moi même. J'ai besoin d'être aligné avec ce que je suis.

Sur un plan personnel, ça fait quatre mois maintenant que vous êtes ici à Clermont-Ferrand. Vous vous sentez bien en Auvergne ?

Oui je me sens bien. Mais j'ai passé quatre mois un peu seul parce que je n'avais pas ma famille avec moi, donc c'était quatre mois qui n'étaient pas simple. En même temps personne ne m'a obligé de le faire. Petit à petit ça rentre dans l'ordre en terme d'intégration. Ce sera plus facile pour moi d'avoir ma famille autour de moi parce que j'en ai besoin, de la même façon que j'ai besoin d'avoir des gens qui travaillent avec moi que j'apprécie et avec qui j'ai totale confiance. Mais comme tout le monde. Donc oui, je me sens bien. Je me sens collé avec les gens.

La mentalité auvergnate vous convient bien?

Oui ! Mais j'étais bien aussi à Bordeaux. J'ai passé trois ans formidables là-bas. Aujourd'hui, je me sens bien ici. Je trouve que la relation est simple, fluide. Il n'y a pas de chichis et je trouve que ça c'est bien.