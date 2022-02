Top 14 - après la défaite de l'UBB à Toulon, "tous les points sont importants" pour Christophe Urios

En chutant sur la pelouse de Toulon (21-18) ce samedi soir, l'Union Bordeaux/Bègles a concédé une troisième défaite cette saison en Top 14. L'UBB, grâce au point de bonus défensif glané, conforte malgré tout sa place de leader et compte désormais six points d'avance sur Montpellier, son dauphin.

En conférence de presse d'après-match, le manager de l'UBB Christophe Urios regrettait le manque de maîtrise de son équipe à certains moments du match. Mais, de nombreux points de satisfaction sont aussi soulignés. Extraits.

Vous vous attendiez à un gros combat. Est-ce que votre équipe a convenablement répondu dans ce domaine ?

Christophe Urios: "Du combat, il y en a partout, à Toulon comme partout. Penser que tu vas jouer des matchs à l'extérieur sans combat, c'est être un doux rêveur. J'ai deux sentiments ce soir. Je suis plutôt satisfait de l'état d'esprit parce que je ne le savais pas trop, je suis plutôt satisfait de l'entrée des jeunes, car on avait beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je suis plutôt satisfait du point de bonus défensif. Mais je ne suis absolument pas satisfait de notre fin de match. Heureusement que l'on prend le bonus, parce que ça m'aurait gonflé de perdre un bonus comme ça. Après, on fait trop d'erreurs sur le match. On a été indisciplinés, sans réussite au pied, la touche ne fonctionnait pas. Pour gagner le match à l'extérieur ce n'est pas facile. J'ai ce sentiment mitigé entre le devoir accompli dans l'état d'esprit et ce sentiment d'insatisfaction parce qu'on a trop de déchets dans notre jeu. Ce point est important, tous les points sont importants. On a une semaine maintenant pour préparer la réception du Racing".

L'UBB va devoir se passer de ses meilleurs joueurs dont Jalibert et Woki. © Radio France - Justine Hamon

Vous avez vous aussi mis de l'engagement ce soir. Mais mal maîtrisé ?

Christope Urios: "On a mal maîtrisé, notamment en première mi-temps oui. L'engagement était mieux maîtrisé en deuxième période. Mais, il est vrai que l'on a mal maîtrisé en première mi-temps, notamment dans les rucks. On voulait leur mettre de la pression sur les rucks. Ils ne nous mettent pas en difficulté, on a des plaquages forts en première période avec cette envie de les battre là-dessus. Mais, on a mal attaqué les rucks. C'est toute l'évolution qui nous reste à travailler dans des matches comme ça, à haute tension. On a eu le sang chaud aujourd'hui, vous m'aviez dit il faudra avoir le sang froid, j'avais dit il faudra avoir le sang chaud, c'était bien, après il faut que l'on arrive à maîtriser davantage de choses".

Les jeunes ont-ils plutôt montré un joli visage lors de ce match ?

Christophe Urios: "A une époque, on disait, tant que tu n'as pas joué à Toulon, tu es un puceau. C'est un peu moins vrai maintenant avec le rugby moderne. Il y avait plein de gamins qui découvraient Mayol à l'occasion de ce match. Les gamins étaient nombreux, des gosses de 19 ans. C'est bien pour notre formation, c'est bien pour eux et c'est bien pour nous. Les jeunes ont fait une très bonne rentrée".