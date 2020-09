CHRONIQUE SPORT : Un tournoi de rugby à la sauce Nebbiulinca

L'ambiance bon enfant du rugby corse transpire -si l'on peut dire- des vidéos publiée sur le compte Facebook de ce club de rugby à 5. Jeune de 3 ans, le Rugby Club du Nebbiu tourne hors compétition, avec les cotisations et les sponsors. Une quarantaine de licenciés forment l'effectif, mais ce dernier ressemble surtout à une belle bande de copains, réunis par la passion.

"C'est un club de bons copains", confirme le secrétaire Dimitri Galano. "Un club de rugby à toucher plus axé sur la 3e mi-temps que sur les deux premières...mais on s'est aperçu qu'il y avait un réel intérêt pour le Rugby dans le Nebbiu, et un club, ça manquait".

Un tournoi ouvert à tout le monde

L'édition 2020 du Tournoi de Touch Rugby d'Oletta (ce samedi 5 septembre) est l'occasion de découvrir l'esprit de ce sport, et aussi ses règles. Un rugby à cinq assez différent du rugby à 15. Pas de plaquages ni de mêlées, il faut toucher son adversaire des deux mains pour l'arrêter.

"C'est un rugby un peu plus axé sur la vitesse, et du coup sur la transmission. Dans le rugby normal, on va essayer de chercher des déséquilibres avec les contacts, là, on ne les aura pas" explique Dimitri Galano, ex-pensionnaire du Bastia XV.

Une école pour projet

Le tournoi, ouvert à tous les âges et tous les niveaux, permettra de soutenir l'association Trisomie 21 Corse, ainsi que Le Don du Sang. Mais ses gains permettront aussi d'apporter une piécette aux projets de structuration du RC Nebbiu.

"Le projet final sera d'avoir un "club house", que nous avons renommé "M.A.R.N" pour Maison d'apprentissage sur rugby dans le Nebbiu, et une école de rugby au sein du club".

BONUS HUMOUR : Le président du club galvanise ses joueurs au début du confinement. (Augmentez le volume)