Cinq écrans géants vont être installés à Perpignan pour la demi-finale de Pro D2 de l'USAP

Louis Aliot l'avait évoqué sur France Bleu Roussillon, dans l'émission "Lundi, c'est rugby", le lundi 3 mai. C'est désormais confirmé, la ville de Perpignan va installer cinq écrans géants dans les rues, à l'occasion de la demi-finale de Pro D2 de l'USAP dimanche 30 mai à 15h30. Le maire a obtenu l'autorisation de la préfecture lundi. Ces grands écrans seront installés place de la Victoire, place de Catalogne, place Arago, place de la République et au Palais des congrès. Les Sang et Or joueront eux au stade Aimé-Giral avec seulement 1 000 spectateurs.

L'objectif, avec ces lieux, est "d'étaler le public et de respecter un minimum les consignes", indique Louis Aliot. Des fanzones devraient aussi être mises en place devant chaque écran. "Il y aura un encadrement, avec sûrement des barrières et la police aux alentours", continue le maire de Perpignan. "Tout le nécessaire de la prévention sera là, pour le reste on attend de voir ce que dit le gouvernement. Mais je pense qu'il fallait faire souffler les gens et cette demi-finale de l'USAP est la bonne occasion."