Clap de fin pour l'AS Bayonne féminin : "Un énorme gâchis", après le forfait en Élite 1

Les féminines de l'AS Bayonne ne joueront plus en Élite 1. La décision a été officialisée ce mercredi soir par la Fédération Française de Rugby, après le vote du conseil d'administration le 15 novembre dernier. Réactions avec trois des joueuses : Mélissa Hannouni, Brandy Cazorla et Énora Berassen.

C'est désormais officiel. Clap de fin pour les Neskak dans l'élite du rugby féminin français. Ce mercredi 1er décembre, la Fédération Française de Rugby a acté le vote des clubs qui entérinaient le vote du Conseil d'administration du lundi 15 novembre de l'AS Bayonne de déclarer forfait pour la suite de la saison en Élite 1 (division dans laquelle elles évoluaient depuis 2017). Réaction à l'action coup de poing, menée par les joueuses qui avaient refusé de jouer le dimanche 7 novembre en Coupe de France contre le Stade Toulousain afin de protester contre leurs conditions d'entrainement et pour alerter sur la situation de la section féminine.

Pourtant l'espoir était encore là dans les rangs des Neskak. En effet, la FFR avait décidé de laisser une dernière chance aux dirigeants de l'ASB afin de revenir sur leur décision. Dead-line fixée au 30 novembre, 12 heures. Un geste réalisé au-delà de la réunion de conciliation proposée par la mairie de Bayonne avec les dirigeants, les joueuses, les services de la Ville et l’Aviron Bayonnais, qui s'est tenue lundi 29 novembre. Mais le président Gilles Peynoche est resté droit dans ses bottes au moment de contacter l'adjoint aux Sports de la Ville de Bayonne pour l'informer de la décision du conseil d'administration. Trois joueuses réagissent à cette décision : Mélissa Hannouni, Brandy Cazorla et Énora Berassen.

Brandy Cazorla, Énora Berassen et Melissa Hannouni, soudées malgré le couperet tombé pour les Neskak © Radio France - Stéphane Garcia

Brandy Cazorla : "On n'aurait jamais imaginé qu'on en arrive là."

"C'est encore un coup sur la tête, parce qu'il y avait encore moyen de rester en Élite et encore une fois, on n'a pas été consultées alors qu'il me semble que dans une association, on est tous et toutes bénévoles. Et le fait de ne pas consulter ses membres, je trouve ça juste catastrophique quand on prône des valeurs. C'est donc, encore, un coup de massue. Tous ces sacrifices personnels, tout cet investissement, tout ce temps passé [...]

Je pense qu'on n'a pas eu le choix de faire cette grève et on attendait qu'autour, ça bouge parce qu'on savait que dans le club, on ne nous écoutait plus, on ne nous entendait pas. On n'aurait jamais imaginé qu'on en arrive là aujourd'hui. On voulait des vraies solutions positives et des moyens mis en place pour exercer notre pratique dans des bonnes conditions."

Mélissa Hannouni : "Je ne comprends pas."

"Je me suis dit : 'Ils ne peuvent pas tout balayer comme ça en un claquement de doigts, ce n'est pas possible'. Gilles Peynoche ne nous a même pas appris la nouvelle, c'est Philippe Tayeb (le président de l'Aviron Bayonnais) qui lors d'une réunion nous a dit que c'était bel et bien terminé. Ça fait quatre ans qu'on est en Élite et ça fait quatre ans qu'en interne, chaque saison, on demande, on alerte un peu sur ce qui se fait autour. On a, à de nombreuses reprises, essayé de faire entendre au bureau du club qu'il était nécessaire de mettre des choses en place et de façon assez urgente. Ça n'a pas été fait.

Quand on regarde les discours d'il y a 15 jours, où on dit que ce club prône les valeurs du rugby féminin, a ouvert ses portes au rugby féminin, je ne comprends pas le discours qu'on nous tient aujourd'hui. Je ne comprends pas. C'est un énorme gâchis. Tous les investissements, tous les sacrifices qui ont été faits par de nombreuses joueuses pendant des années pour en arriver là, à ce niveau. Tout cela est balayé en une décision. J'ai le sentiment que le club n'a pas pensé aux joueuses. Il a pensé un peu à soigner son ego et il n'a pas beaucoup pensé aux joueuses dans l'histoire. Et c'est dommage.

Énora Berassen : "Essayer de digérer cette nouvelle..."

"Pour l'instant, on va déjà essayer de digérer cette nouvelle quand même assez lourde de conséquences, d'autant qu'on est "coincées". Les dates de mutations sont terminées, et je pense que le bureau en était complètement conscient. On va revoir nos objectifs, chacune, rapidement, souffler et essayer de voir ce qu'il est possible de faire [...]

Les premiers fautifs restent les dirigeants de l'ASB. Si dès le départ - cela fait des années où l'on dit que c'est de plus en plus compliqué face aux autres club - ils nous avaient écoutées, on n'aurait pas eu besoin de l'aide la Ville, de l'Aviron Bayonnais, de la Fédé. Et surtout, quand on n'est pas capable d'assumer un projet comme ça, avec le rugby féminin qui est en train d'évoluer, on demande de l'aide. Je vois pas ce qu'il y a de mauvais à ça. Je ne vois pas ce qu'on a fait de mal pour mériter ça. Je comprends pas."

"Une situation pénalisante pour le développement du rugby féminin"

─ la FFR

Dans son communiqué, la Fédération française de rugby entérine le forfait général de l'AS Bayonne, pour toute la saison d'Elite 1 féminine (première division). Une "situation pénalisante pour la suite de la compétition d’Elite 1 et le développement du rugby féminin", que la FFR dit "regrette[r]".

"La pratique féminine est une priorité de la FFR, de son président Bernard Laporte, vice-chairman de World Rugby et de son vice-président Dr Serge Simon, chairman de la Commission du rugby féminin de World Rugby."