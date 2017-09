ASM Clermont Auvergne : Aurélien Rougerie invité de l'émission "Les Décodeurs" !

A bientôt 37 ans, "Roro" dispute sa 19eme et dernière saison avec l'ASM Clermont Auvergne. Aurélien Rougerie a évoqué son immense carrière, ses derniers défis et sa reconversion au sein de son club de toujours à l'occasion de l'émission "les Décodeurs".

Aurélien Rougerie fêtera ses 37 ans le 26 septembre prochain, mais l'accumulation des saisons au plus haut niveau ne semble pas avoir de prise sur le natif de Beaumont. Roro a passé plus de la moitié de sa vie avec le maillot jaune et bleu sur les épaules. Il est et restera le premier capitaine de l'ASM à avoir soulevé le Bouclier de Brennus en 2010 (contre l'USAP).

A cinq essais du record

Rougerie a disputé ce dimanche contre le RC Toulon son 407eme match avec Clermont-Ferrand se rapprochant ainsi du record absolu détenu par Eric Nicol (437 matches). Il court également après un autre record, celui du plus grand nombre d'essais inscrits en championnat de France. Rougerie en a marqué 95, soit cinq de moins que le Catalan Laurent Arbo. Aurélien Rougerie, c'est aussi 76 sélections en équipe de France et trois Coupes du monde (2003, 2007 et 2011).

Chargé de la cellule recrutement

Une fidélité qui ne se démentira pas la saison prochaine, puisqu'il prendra en charge la cellule de recrutement de l'ASM. Ce monument du rugby français était l'invité exceptionnel de France Bleu Pays d'Auvergne ce lundi soir, à l'occasion de l'émission "Les Décodeurs" entre 18H10 et 18H40.