Clermont-Ferrand : reprise des entraînements à l'école de rugby de l'ASM

Après quatre mois d'arrêt en raison de la pandémie, l'école de rugby de l'ASM a repris ses activités ce mercredi. Les enfants ont retrouvé le terrain et leurs éducateurs. Pour le plus grand bonheur de tous.

Matthieu était en tenue depuis qu'il s'est levé. Comme beaucoup, ce jeune garçon attendait avec impatience de rechausser ses crampons et retrouver ses copains dans l'équipe des U12. "Ils nous ont manqué aussi" lâche comme un cri du cœur l'incontournable Jacqueline Pic qui veillent sur les 152 enfants de l'école de rugby comme sur les siens.

Les enfants sont répartis par groupe © Radio France - Jean-Pierre Morel

Après quatre mois d'arrêt, les terrains des Gravanches ont donc accueilli les jeunes pour la première fois. "Il nous semblait important de renouer le contact, même si on a essayé de le conserver grâce aux réseaux sociaux avec les défis qu'on leur proposait" explique Yoann Jendreziak, le directeur de l'école de rugby de l'ASM, qui va céder sa place à Franck Chaput, "il y a quelques contraintes, mais c'est un vrai plaisir de se retrouver".

Sur la pelouse, Jérôme Destruel, le responsable de l'équipe U12, s'adresse aux joueurs. "On est très heureux de vous revoir, on va fonctionner par ateliers avec deux groupes". Pour les jeunes, c'est une forme de délivrance. "Le plaquage, les essais, les tournois, les copains, ça nous manquait vraiment". Après une heure et quinze minutes d'effort sous un soleil de plomb, les visages sont rouges, mais radieux. Ils se retrouveront mercredi prochain pour un dernier avant les vacances, et mettre un terme à cette saison si particulière.