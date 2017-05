Clermont Foot : les confidences de Corinne Diacre à l'heure du bilan

Avant l'ultime journée de Ligue 2 et la réception de Valenciennes ce vendredi soir au stade Montpied, Corinne Diacre revient sur l'éprouvante quête de maintien du Clermont Foot. Elle se livre aussi sur sa place dans le foot français et sur son avenir proche...

Parole d'entraineur. Dès samedi matin, Corinne Diacre sera en vacances. Pour une durée de deux semaines et avec le téléphone portable éteint. Contrairement à la saison dernière où elle n'avait pas vraiment coupé avec le football à cause du mercato estival, l'entraineur clermontois s'est promis de décompresser avant d'attaquer la préparation de la reprise mi-juin.

Il faut dire qu'il y aura du travail, puisque l'effectif devrait subir un profond renouvellement. Une dizaine de joueurs pourraient quitter le club à l'intersaison. Il va falloir recruter et donner leurs chances à certains jeunes.

#CF63VAFC Demain nous aurons une pensée pour tous les joueurs qui vont quitter le club, nous leur souhaitons une pleine réussite (1/2) pic.twitter.com/Tc3Y2JqBAJ — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 18, 2017

En attendant, il reste un match à jouer ce vendredi soir à domicile contre Valenciennes. Et si possible à gagner. Le Clermont Foot peut encore espérer accrocher la 12e place du classement final de la Ligue 2 et mettre fin à une incroyable série noire au stade Gabriel Montpied. Les hommes de Corinne Diacre ne s'y sont plus imposés depuis la mi-décembre (contre Orléans). La coach clermontoise était notre invité ce vendredi matin. Il dresse un premier bilan de cette saison et nous parle (un peu) d'elle. C'est suffisamment rare pour écouter.

Clermont Foot - Valenciennes, coup d'envoi à 20h30 au stade Gabriel Montpied.