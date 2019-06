Clermont prépare la finale du Top 14 sans pavoiser

Clermont-Ferrand, France

Bien sur, Vercingétorix brandit fièrement le drapeau de l'ASM, comme de coutume. La fan zone et l'écran géant sont en cours d'installation place de Jaude. Le train des supporters a rapidement affiché complet. L'hôtel de ville fait ressortir le jaune et bleu des drapeaux sur sa pierre noire. Mais pour le reste, difficile d'imaginer qu'il reste seulement un peu plus de 24 heures avant de vivre une nouvelle finale du Top 14.

Vercingétorix et son drapeau © Radio France - Emmanuel Moreau

La fan zone s'installe place de Jaude © Radio France - Emmanuel Moreau

Le jaune et bleu se fait rare dans le centre de Clermont. Un décompte rapide dans les secteurs commerçants est surprenant. Deux magasins seulement sont décorés rue du 11 novembre, trois avenue des Etats-Unis, neuf rue des Gras (une minorité tout de même parmi la cinquantaine de commerces), et souvent les décorations sont assez discrètes, un drapeau et quelques ballons. Place de la Victoire, c'est le néant complet, et pourtant les bars devraient accueillir de nombreux supporters pour suivre la finale. Place de Jaude, seulement six commerces ont installé des décorations. Enfin dans les deux centres Jaude, seulement quatre magasins ont mis en évidence du jaune et bleu, dont évidemment le magasin ASM.

Des réserves pour la finale... © Radio France - Emmanuel Moreau

Des clermontois blasés?

La T2C a également fait un effort avec un ruban bleu et un ruban jaune à l'avant des trams et des bus. Plus un message d'encouragement qui passe régulièrement sur les affichages en station.

Deux petits rubans à l'avant des bus et tram © Radio France - Emmanuel Moreau

Malgré tout, l'ambiance n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Le centre ville était pavoisé et le jaune et bleu sautait au nez des clermontois et des touristes. Il reste encore beaucoup de particuliers qui ont installé un drapeau à leur fenêtre mais l'engouement semble plus faible cette année. Les clermontois seraient-ils blasés? Réponse à cette question demain soir place de Jaude, pour savoir s'il y a autant de supporters que pour les finales précédentes, ou pour la finale de la Coupe du Monde de football l'été dernier.

Un peu de jaune et bleu en façade © Radio France - Emmanuel Moreau