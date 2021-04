Clermont-Toulouse : l’œil de Yann Delaigue et Aurélien Rougerie avant le choc de Champions Cup

France Bleu Occitanie et France Bleu Pays d'Auvergne font grimper le thermomètre avant la rencontre de ce dimanche entre Clermont et Toulouse. Dans l'émission 100% CLUB, les anciens internationaux français Aurélien Rougerie, clermontois et Yann Delaigue, toulousain, ont donné leur avis sur le match.

Ce vendredi soir dans une émission 100% CLUB exceptionnelle avec France Bleu Occitanie et France Bleu Pays d'Auvergne l'heure était au match de Champions Cup entre l'ASM et le Stade Toulousain. Deux invités de marque sont venus apporter leur expertise avant le choc. Aurélien Rougerie, ancien joueur emblématique de Clermont après dix-neuf ans en Auvergne et Yann Delaigue, figure du Stade Toulousain et Champion d'Europe avec les Rouges et Noirs en 2003. Rétrospective, enjeux et forme des deux équipes, les anciens internationaux français ont répondu aux questions de France Bleu Occitanie et de France Bleu Pays d'Auvergne.

L'avis de Yann Delaigue sur l'ASM Clermont Auvergne

Yann Delaigue : "Tous les joueurs sont excellents, sincèrement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de blessés et que c'est une équipe vraiment impressionnante. Sur le papier, la différence est à noter avec Toulouse depuis le début de la saison. Ils sont capables de fulgurances. Et puis, il y a des matchs où ils sont moins bien mais c'est du très haut niveau. Ils auront ce supplément d'âme qui peut nous faire mal dimanche".

L'avis d'Aurélien Rougerie sur le Stade Toulousain

Aurélien Rougerie : "Quand on voit la composition de l'équipe toulousaine, il y a une puissance qui se dégage de ce groupe qui est incroyable quand on le regarde de l'extérieur. Une charnière Dupont / Ntamack que j'ai eu la chance de côtoyer avec les bonnes bases et qui sont d'une insouciance et d'un talent monstrueux. Il y a le jeune Matthis Lebel aussi, qui fait des prouesses sur les ailes avec Kolbe. C'est monstrueux comme équipe, vraiment".

La même équipe sur le papier ?

AR : "Dans la philosophie, oui, parce qu'on essaie d'utiliser, de faire vivre le ballon, d'utiliser un maximum de ballon. Le Stade est très à l'aise depuis des années dans cet exercice. Et puis nous, on est l'élève qui n'a pas encore dépassé le maître, qui essaye des fois avec succès, des fois sans".

YD : "On reconnaît bien toute l'humilité d'Aurélien parce qu'aujourd'hui, je les considère très bons élèves. Aujourd'hui, Clermont, et quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà un paquet d'années qu'ils pratiquent un rugby de très, très haut niveau. Ça joue très, très bien au rugby. Effectivement, c'est sur des mêmes valeurs de jeu, de mouvement, du ballon et le mouvement des hommes. Donc, voilà, la qualité de ces deux équipes n'est plus à prouver. Mais c'est vrai que c'est toujours un moment agréable ces rencontres-là parce que, justement, les deux équipes ouvrent le jeu et veulent imposer leur façon de jouer".

ASM-Stade Toulousain : quel match vous vient à l'esprit ?

YD : "Forcément, il y a quelques rencontres qui nous ont marqué. Celle qui m'a marqué le plus c'est la finale en 2001 parce que c'est la consécration. On arrivait sur un titre, bien entendu, ça a plus de saveur que plein d'autres matchs qu'on a pu jouer, mais en tout cas ça a toujours été dans un super état d'esprit et ça a souvent fait de très beaux matchs de rugby".

AR : "Moi, je m'en souviens pas de ce match (rire) c'est bizarre non ? Non mais Clermont-Toulouse c'est évidemment tout ce qui se fait de mieux sur la planète rugby. Donc, quand ce genre de match arrive, on est toujours impatient de pouvoir se frotter affronter les meilleurs. C'est comme ça qu'on progresse. C'est toujours un événement".

Réécoutez l'émission en intégralité