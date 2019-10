Top 14 - Carton plein pour l'Union Bordeaux-Bègles face à Clermont (42-15)

Bordeaux, France

"Je ne suis pas patient, je veux que ça aille vite" : le manager Christophe Urios avait prévenu, les deux déplacements soldés par un nul à Montpellier et une défaite avec bonus défensif à Lyon ne l'ont pas satisfait. Pour le retour au stade Chaban-Delmas, devant 25 000 spectateurs, l'UBB cherchait à se reprendre, avec la victoire et avec la manière. Parfois brouillonne, elle a laissé les Clermontois y croire avant de les faire craquer en fin de match, bonus offensif à la clé (42-15).

Sur les chapeaux de roue

Le premier temps mort intervient après plus de 20 minutes de jeu durant lesquelles l'UBB domine, inscrit les premiers points (5e, 3-0) et le premier essai du match (16e, 10-3) mais paie ses erreurs et se fait sanctionner en mêlée. Clermont en profite pour trouver une penaltouche puis égaliser (23e, 10-10). Pas avare d'efforts, l'UBB se précipite et manque de précision à l'approche des 22 m clermontois. Un deuxième essai inscrit en supériorité numérique juste avant la sirène lui permet néanmoins de mener de dix points à la pause (20-10).

L'UBB de Yann Lesgourgues a connu des scories inhabituelles cette saison sur son terrain. © Radio France - Justine Hamon

Dans un match physique qui tourne à l'épreuve de force devant l'en-but, Clermont est sanctionné d'un nouveau carton jaune (50e) qui profite rapidement à l'UBB (51e, 28-10). Mais l'ASM n'abdique pas, relance le match par un essai (57e, 28-15), et tient bon en défense. Il faut un gros effort de Cros, qui sert Lesgourgues, pour enfin percer le rideau adverse (64e, 35-15) et mettre un gros coup sur la tête des Clermontois, qui lâchent le fil du match et cèdent à nouveau devant Dubié (74e, 42-15). Malgré un sixième essai refusé, l'UBB prend le bonus (42-15).

