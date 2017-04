24e journée de Top 14 : le FCG s'incline 59 - 18 à domicile contre Clermont et descend officiellement en Pro D2

Samedi, contre Clermont, deuxième de Top 14, le FC Grenoble devait l'emporter avec le bonus offensif pour rester en vie. Mais les Auvergnats ont été bien trop forts et les Rouge et Bleu se sont largement inclinés, 59 à 18, 9 essais à 2. Grenoble est en Pro D2.

Si l'issue de la saison ne faisait plus de doute depuis un moment, c'est désormais officiel : le FCG n'évoluera pas en Top 14 l'année prochaine. Avec quatorze points de retard sur le premier non-relégable, Toulouse, il fallait que les Grenoblois l'emportent avec le bonus offensif contre Clermont. Un exploit rendu impossible tant les Auvergnats ont été supérieurs. Malgré un début de match convaincant, les Rouge et Bleu ont craqué et s'inclinent X à X : l'écart entre les deux équipes étant bien trop grand.

Une descente actée à la mi-temps

L'ASM a pourtant beaucoup manqué, notamment au pied, et les premières minutes de jeu sont même encourageantes pour le FCG, qui, en premier, s'invite dans les 22 mètres clermontois. Les Grenoblois tiennent bon jusqu'à la vingtième minute avant de craquer en dix minutes seulement. C'est d'abord Lapandry qui inscrit un premier essai (23e) avant que Lee (28e) puis Penaud (32e) n'alourdissent le score. A la pause, Grenoble perd (17 à 6) et a un pied et demi en Pro D2.

La deuxième mi-temps sera une démonstration clermontoise. Les Auvergnats inscrivent un quatrième essai rapidement, trop rapidement, à la 45e minute et même si Clément Gelin maintient l'illusion en filant dans l'en-but cinq minutes plus tard, Grenoble n'aura jamais sérieusement inquiété l'ASM. Les visiteurs vont dérouler et marquer essai sur essai (9 au total). Pendant ce temps, le FCG lance ses jeunes sur le terrain, comme un message d'espoir lancé à ses supporters pour les années à venir. Au final, le score est anecdotique. Grenoble s'incline 59 à 18 et descend en Pro D2 après une saison très longue. Il reste encore un déplacement à Bayonne et la réception de Lyon, pour la dernière journée.

