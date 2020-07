Pro D2 : le calendrier de l'USAP pour la saison 2020-2021

La Ligue nationale de rugby a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2020-2021, qui débutera le week-end des 4 et 5 septembre prochains. L'USAP débutera la saison de Pro D2 par un déplacement à Biarritz.

Pour son premier match le week-end du 5 septembre, l'USAP se déplacera sur le terrain du Biarritz Olympique. Pour la 2e journée de Pro D2, c'est à domicile que se jouera le match du week-end du 12 septembre face à Mont-de-Marsan. Et pour la 3e journée, les Sanks et Or accueilleront Rouen-Normandie à Aimé-Giral.

Voici le calendrier dans le détail :

- J1✈️ 04 septembre 🆚 BIARRITZ

🏠 11 septembre 🆚 MONT DE MARSAN

🏠 18 septembre 🆚 ROUEN

✈️ 25 septembre 🆚 CARCASSONNE

🏠 09 octobre 🆚 GRENOBLE

✈️ 16 octobre 🆚 NEVERS

🏠 23 octobre 🆚 MONTAUBAN

✈️ 30 octobre 🆚 COLOMIERS

🏠 06 novembre 🆚 BÉZIERS

✈️ 20 novembre 🆚 VANNES

🏠 27 novembre 🆚 AURILLAC

🏠 04 décembre 🆚 ANGOULÊME

✈️ 11 décembre 🆚 VALENCE ROMANS

🏠 18 décembre 🆚 OYONNAX

✈️ 08 janvier 🆚 PROVENCE RUGBY

✈️ 15 janvier 🆚 MONT DE MARSAN

🏠 22 janvier 🆚 COLOMIERS

✈️ 29 janvier 🆚 MONTAUBAN

🏠 12 février 🆚 CARCASSONNE

✈️ 19 février 🆚 ANGOULÊME

🏠 26 février 🆚 VALENCE ROMANS

✈️ 05 mars 🆚 OYONNAX

🏠 12 mars 🆚 PROVENCE RUGBY

✈️ 26 mars 🆚 GRENOBLE

✈️ 02 avril 🆚 AURILLAC

🏠 09 avril 🆚 BIARRITZ

✈️ 16 avril 🆚 BÉZIERS

🏠 23 avril 🆚 NEVERS

✈️ 07 mai 🆚 ROUEN

🏠 14 mai 🆚 VANNES

La finale de Pro D2 aura lieu le 6 juin 2021.

Le calendrier de la saison 2020-2021