RUGBY - Pro D2 : le Biarritz Olympique bat Béziers dans la douleur (18-9)

Pour cette 3ème journée du championnat de Pro D2, le Biarritz Olympique a renoué avec la victoire. Un succès poussif contre Béziers à Aguilera 18 à 9. Retour sur une rencontre où le BO n'aura existé qu'une mi-temps.

Ce vendredi soir le Biarritz Olympique a montré deux visages. Certes le BO gagné mais il s'est aussi fait très peur à Aguilera avec au final ce succès difficile 18 à 9 contre Béziers.

Dans le premier acte les biarrots ont été inexistants. Ils sont rentrés au vestiaire menés 9 à 0 par une équipe héraultaise dynamique et décomplexée (Munroe 9e, 30e, 40e). Le réveil biarrot a finalement sonné à l'heure de jeu : avec le premier essai de la saison signé Delai (57e). Vite suivi par une réalisation d'Arrate (64e). Les points au pied de l'indispensable Bernard ont fait le reste. Alors comment expliquer ce changement de comportement? Ce revirement de situation? La réponse de Gonzalo Quesada le manager du BO.

Gonzalo Quesada assure ne pas avoir trop "bousculé" ses joueurs à la mi temps. Copier

Bertrand Guiry, le 3ème ligne et capitaine du BO a bien conscience que son équipe n'a pas été au niveau pendant le premier acte. La conquête, en berne et une mêlée défaillante sont deux des explications avancées. Autre point noir de ce match, l'indiscipline : le BO a encore écopé d'un carton rouge hier soir (Singer) et de deux jaunes (Assi et Tawalo)

Bertrand Guiry souligne l'état d'esprit de son équipe. Copier

Avec cette victoire sans bonus offensif le Biarritz Olympique se positionne provisoirement à la 6ème place de la Pro D2 avec 8 points. Un classement qui peut encore évoluer puisque Bayonne (14ème) se déplace ce dimanche 3 septembre 2017 à 14h15 à Colomiers (5ème).

La parole des supporters

Victoire difficile mais victoire quand même !! Faut vraiment pas être cardiaque pour supporter le @BOPBweb !! #BOASBH#AUPABO — Olivier Marrimpoey (@Omarrimpoey) September 1, 2017

► Prochain match pour le Biarritz Olympique à Angoulême, le vendredi 8 septembre 2017 à 20h à vivre en direct et en intégralité avec Amaia Cazenave sur France Bleu Pays Basque.