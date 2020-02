Top 14 : Encore de la casse à l'Aviron Bayonnais

Bayonne, France

Décidément, l'Aviron n'est pas verni. En difficulté en championnat, après 7 matchs sans victoire (depuis la mi-octobre), les Bayonnais s'apprêtent à vivre une fin de Top 14 compliquée. Pour ne rien arranger, ils doivent faire face à une litanie d'absences à l'entame de ce final.

A Montpellier, diminués

«Il reste douze matchs, douze finales !» Yannick Bru, le manageur, l'a martelé dès le coup de sifflet final du match capital perdu à Bayonne contre Agen le samedi 26 janvier. Il l'a réaffirmé avec force devant ses joueurs, rassemblés spécialement jeudi 6 février, à leur retour à l'entraînement après quelques jours de congés. Le président, Philippe Tayeb a également pris la parole devant le groupe le lendemain.

Cette obligation de prendre des points partout ou presque pour assurer le maintien débute par un déplacement très compliqué à Montpellier. Un voyage qui ne débute pas sous les meilleurs auspices. L'Aviron doit en effet déplorer plusieurs forfaits parmi ses cadres.

Hécatombe à l'entraînement

Ce sont d'abord Mariano Galarza, le deuxième ligne titulaire, et Maxime Lamothe, le talonneur, qui se sont blessés (lombalgie) à la musculation. Puis Matt Luamanu (lésion musculaire à un ischio), le 2e ou 3e ligne centre, et Viliamu Afatia (lésion musculaire à un mollet), les deux joueurs les plus puissants ces dernières semaines d'un groupe qui souffre dans ce secteur, qui sont restés sur le carreau lundi à l'entraînement.

Des absences qui s'ajoutent à celle de Sione Tau, le 3e ligne, qui s'est blessé juste avant le match contre Agen en glissant sur une pelouse de plus en plus montrée du doigt. Quant à Guillaume Rouet, le demi-de-mêlée qui alterne habituellement avec Michael Ruru, il est lui laissé au repos après ses deux matchs internationaux avec l'Espagne.

L'équipe probable à Montpellier

Aretz Iguiniz Maxime Delonca Luc Mousset Guillaume Ducat Adam Jaulhac Jean Monribot (cap) Benjamin Collet Pieter-Jan Van Lill Michael Ruru Maxime Lafage Arthur Duhau Peyo Muscarditz Alofa Alofa Julien Tisseron Djibril Camara

Remplaçants : 16. Torsten Van Jaarsveld, 17. Ugo Boniface, 18. Baptiste Héguy, 19. Filimo Taofifenua, 20. Emmanuel Saubusse, 21. Brandon Fajardo, 22. Romain Barthélémy, 23. Jean-Baptiste De Clercq

Match à vivre sur France Bleu Pays Basque dès 17h30

->Montpellier / Aviron Bayonnais, 15e journée de Top 14, samedi 15 février à 18h.