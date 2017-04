Top 14 : le programme de la 23e journée

À quatre journées de la fin de la saison régulière, quatre des cinq premiers du Top 14, La Rochelle, Clermont, Montpellier et Castres, peuvent consolider leurs positions à domicile samedi, à la veille de deux chocs capitaux pour la qualification, Racing-Pau et Toulon-Toulouse.

Le programme de la 23e journée

→ Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Samedi 8 avril

(14h45) La Rochelle - Bordeaux-Bègles

(18h30) Montpellier - Grenoble

Bayonne - Stade Français

Castres - Lyon

(20h45) Clermont - Brive

Dimanche 9 avril

(12h30) Racing 92 - Pau

(17h00) Toulon - Toulouse

Un air de revanche entre La Rochelle et Bordeaux-Bègles, avant le derby du Massif central

Le leader rochelais reçoit samedi après-midi la dernière équipe à l'avoir fait chuter en championnat... cela remonte au 19 novembre (0-26). Depuis, le Stade Rochelais a enchaîné un nul suivi de neuf victoires. L'UBB se relancerait complètement dans la course à la qualification si elle était la première équipe à gagner à Marcel-Deflandre cette saison.

Montpellier ne doit pas se rater face au relégable Grenoble samedi, après l'opportunité manquée de mettre la pression sur Clermont en vue des demi-finales lors de la dernière journée à Brive (défaite 25-28). Les Héraultais seraient, de plus, presque qualifiés pour les phases finales s'ils l'emportaient. De son côté, Bayonne sera mathématiquement relégué s'il ne bat pas le Stade Français samedi.

Battu à Pau et Grenoble, Castres a vu fondre son avance dans la lutte pour la phase finale. Le CO doit donc impérativement s'imposer pour reprendre ses aises. Une mission largement dans ses cordes samedi face à des Lyonnais toujours sans victoire à l'extérieur cette saison en Top 14.

Une semaine après une grosse bataille en quarts de finale de la Coupe d'Europe contre Toulon (29-9), l'ASM doit s'adjuger le derby du Massif central face à Brive, sous peine de se retrouver menacée par Montpellier dans la course aux deux premières places.

Le Racing peut réintégrer le Top 6, Toulouse et Toulon se retrouvent après leur élimination en Coupe d'Europe

Ejecté fin décembre du Top 6, le Racing a une occasion en or dimanche de le réintégrer en cas de victoire face à Pau, un concurrent direct, dont il prendrait alors la place, en attendant que soit tranché le sort de son match reporté face à Montpellier. Inversement, une défaite, et la qualification serait très compromise. Malheur au vaincu dans me choc entre Toulon et Toulouse dimanche, deux bêtes blessées, éliminées le week-end dernier en quarts de finale de la Coupe d'Europe. La défaite du RCT à Clermont (9-29) a entraîné la mise à l'écart du manager Mike Ford, remplacé par son adjoint Richard Cockerill. Afin d'accrocher un barrage à domicile, et même dans celle de la simple qualification, la défaite est interdite au Vélodrome de Marseille. Elle l'est aussi quasiment pour le Stade Toulousain qui, une semaine après avoir chuté sur la pelouse du Munster (16-41), verrait se rapprocher à grand pas une première absence de la phase finale depuis 41 ans en cas de revers.

(avec AFP)

Le classement

- LNR

Retrouvez tout le calendrier des matches aller et retour du Top 14