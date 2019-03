Top 14 : le programme et le classement de la 18e journée

La 18e journée de Top 14 s'ouvre ce samedi à 14h45 avec Racing 92 - La Rochelle. Un match capital pour les Racingmen dans l'optique d'une qualification pour les phases finales. Trois matchs à suivre à 18h avec un duel de mal-classés entre Pau (11e) et Agen (12e), le déplacement de Grenoble (13e) à Clermont (2e) qui a retrouvé ses trois internationaux Morgan Parra, Camille Lopez et Wesley Fofana laissés à disposition par le XV de France et Montpellier (9e) - Bordeaux-Bègles (5e).

À 20h45 Lyon (3e) reçoit Castres (7e).

Un "classique" à enjeux

Dans ce week-end sans Tournoi des Six Nations, l'attraction est sans doute à aller chercher du côté de la Porte d'Auteuil et du Stade Jean Bouin. Ce dimanche à 16h45 le Stade Français (6e) reçoit Toulouse (1er). Les Toulousains voudront consolider leur première place, les Parisiens, leur place dans le Top 6. Avant cela à 12h30 Perpignan (14e) reçoit Toulon (10e).

