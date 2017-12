Clone de VIDEO - Sous la neige, le FC Grenoble s'incline 30 à 14 face à Aurillac et perd sa place de leader de Pro D2

Dans le froid cantalien et sous la neige, le FCG s'incline 30 à 14 face au Stade Aurillacois. Les Grenoblois perdent leur la première place du championnat au profit de Montauban qui s'est imposé sur la pelouse de Soyaux-Angoulême.

C'est un premier véritable test hivernal qui attendait les Grenoblois vendredi soir dans le Cantal. La neige au rendez-vous, le mercure dans le négatif, le combat s’annonçait rude pour le FCG qui restait pourtant sur un large succès face à Colomiers le week-end dernier. Sur un terrain marqué par le froid, les Aurillacois prennent d'entrée de match les choses en main, multiplient les temps de jeu et privent les Rouge et Bleu de ballons. Grâce à deux essais de Lilomaïava (6e), Salles (28e) et Maninoa (37e), et une bonne réussite de leur buteur Joris Segonds (4 sur 5), les Cantaliens rentrent au vestiaire avec l'avantage (24 - 14). Trop souvent pénalisés, les Grenoblois se retrouvent à 14 pendant 10 minutes après le carton jaune reçu par Étienne Fourcade pour une multiplication de fautes. Ali Oz (13e) et Adrien Latorre (32e et deux transformations) permettent au FCG de partir en pause avec 10 points de retard sur les Auvergnats.

Avec la neige, les lignes du stade Jean-Alric à Aurillac sont tracées en rouge © Radio France - Antonin Kermen

Montauban reprend la place de leader de Pro D2 au FCG

Les mêlées se multiplient en début de seconde période, tout comme les fautes grenobloises dans ces même mêlées. A la 48e minute de jeu, Ali Oz est sanctionné d'un carton jaune pour répétition de fautes, les Rouge et Bleu se retrouvent une nouvelle fois à 14. Peut-être un effet du froid qui règle à Jean-Alric (moins 4 degrés), l'intensité n'y est plus dans cette seconde période et les Rouge et Bleu ne parviennent pas à reprendre la main sur le match. Et pourtant, une victoire était importante puisque peu de temps avant, Montauban est allé s'imposé sur la pelouse de Soyaux-Angoulême et est virtuellement leader de Pro D2. Mais le FCG reste muet, et Aurillac s'impose sur sa pelouse 30 à 14.

" Trop en dilettante " Fabien Alexandre, 3ème ligne et capitaine du FCG

Prochain match pour le FCG vendredi 8 décembre au stade des Alpes contre Soyaux-Angoulême. Coup d'envoi à 20h, direct sur France Bleu Isère dès 19h55.

Les points

Aurillac : 3 essais : Lilomaiava (6), Salles (28), Maninoa (37) / 3 transformations : Segonds (7, 30, 38) / 3 pénalités : Segonds (24, 43, 61)

Grenoble : 2 essais : Oz (13), Latorre (32) / 2 transformations : Latorre (14, 33)

Les rencontres de la 14e journée de Pro D2

- © LNR

Le classement avant la 14e journée

- © LNR

