XV de France : un nouveau cas de coronavirus détecté, une enquête est lancée

Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby affirme vouloir connaître les raisons du cluster formé au sein de l'équipe de France en plein Tournoi des Six Nations. Une enquête sera menée pour en savoir plus. Ce jeudi, un nouveau cas positif au Covid-19 a été détecté.

"J'ai du mal à imaginer qu'il y a ait eu une faute", ce sont les mots ce jeudi sur franceinfo de Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby (FFR), après la découverte ce jeudi d'un nouveau cas de Covid-19 au sein de l'équipe de France, malgré la bulle imposée lors du Tournoi des Six Nations. La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu lui a demandé mercredi de lancer une enquête.

Selon Bernard Laporte, "c'est toujours difficile de savoir l'origine. On ne le sait nulle part. Effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe _et je voudrais savoir réellement si quelqu'un a fauté ou pas, tout simplemen_t."

Quinze cas positifs au Covid-19, dont le sélectionneur Fabien Galthié et plus de la moitié des titulaires, ont été détectés au sein de l'équipe de France. Désormais avec le cas qui s'ajoute ce jeudi, c'est donc 16 personnes en tout qui ont été contaminées. Les joueurs étaient pourtant soumis à une bulle sanitaire avant le Tournoi des Six Nations qui a débuté le 6 février dernier et qui doit durer jusqu'au 20 mars. Les cas positifs ont été enregistrés entre le 16 février et ce lundi 22 février.

Concernant l'enquête demandée par la ministre, Bernard Laporte affirme qu'ils vont la faire eux-mêmes : "On veut savoir comment nous en sommes arrivés-là parce que c'est vrai qu'il y a un protocole qui est très strict. Vous savez, à partir du moment où le président de la République est contaminé - et Dieu sait que le protocole autour de lui doit être très strict - ça montre bien, encore une fois, que ce virus est difficile à maîtriser."

Et le président de la FFR d'ajouter : "_Tous ceux qui rentrent dans la bulle sont testés_. A ma connaissance, il n'y en a pas [de faute au sein de l'équipe] et le premier qui mènera une enquête et qui veut savoir la vérité, c'est bien moi."

Nouveau cas détecté, entraînements suspendus

Ce jeudi un nouveau joueur du XV de France a été testé positif au Covid-19. Les entraînements du jour ont été suspendus, selon la FFR qui déclare : "Consécutivement aux tests RT-PCR effectués ce mercredi 24 février au soir et l'apparition d'un cas positif au sein de l'effectif des joueurs, le comité médical de la FFR s'est réuni ce matin et a décidé la suspension des entraînements ce jour." Il s'agit du premier cas positif depuis presque trois jours. Les derniers tests PCR réalisés mardi soir étaient tous revenus négatifs et l'entraînement collectif avait pu reprendre.

Le XV de France a remporté ses deux premiers matches contre l'Italie et l'Irlande mais arrivera-t-il à remporter celui prévu contre l'Ecosse ce dimanche ?