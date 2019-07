Colomiers rugby se prépare pour la nouvelle saison

C'est déjà la quatrième semaine de préparation pour le Colomiers rugby. Une reprise qui s'est faite tôt pour oublier et chasser la mauvaise saison dernière. Tout le travail pour bien entamer la nouvelle saison qui débutera officiellement le 22 août se fait en ce moment.

Colomiers, France

La reprise a été entamée tôt cette année pour le club de rugby columérin mais pour le staff, la nécessité était surtout de tirer les leçons de la saison passée et ne pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Ce début juillet a marqué la quatrième de semaine de préparation du Colomiers rugby et la présentation des joueurs.

L'objectif des Columérins est de faire le meilleur départ possible pour la nouvelle saison. Julien Sarraute, un des co-entraîneur du club explique qu'il y avait besoin de remettre de l'oxygène dans le groupe : "Ça a été une obligation parce qu'on a eu l'arrêt de joueurs importants comme Romain Mémain, Fabrice Catala, Damien Neveu... Des joueurs emblématiques avec une grosse histoire."

Julien Sarraute ajoute qu'il faut "retrouver du dynamisme tout en travaillant sur la notion identitaire et en apportant de l'enthousiasme et de la fraîcheur de la part des joueurs qui vont nous rejoindre." Le président Alain Carré a précisé que le budget du club avait encore augmenté, s'élevant à 7,6 millions d'euros, ce qui en fait le septième budget de ProD2.

Il est donc beaucoup question de travail de groupe, de cohésion, et cela se fera notamment grâce aux vestiaires qui viennent d'être refaits. Éclairage, peinture, photos en noir et blanc et en couleurs accrochées sur les murs, les joueurs sont déjà réceptifs, à l'image du pilier Thomas Dubois : "Ça fait du bien, c'est ce qu'il nous fallait !"