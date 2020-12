Colomiers-USAP : les compositions d'équipes, avec 11 changements pour les Catalans

Lancés sur une série de cinq victoires de rang, les Sanks et Or peuvent clore l'année 2020 sur une très bonne note. Sur leur route, un des prétendants aux places qualificatives, Colomiers (5e). La rencontre compte pour la 8ème journée de ProD2, le match devait avoir lieu en octobre mais avait été reporté à cause de cas de Covid-19.

Une opposition qui intervient quatre petits jours seulement après la réception d'un autre gros, Oyonnax. Résultat, le staff a choisi d'injecter beaucoup de sang neuf, avec onze changements par rapport à la victoire contre Oyonnax.

Seuls Jaminet, Pujol, Taumoepeau et Kubriashvili restent titulaires. En l'absence de Mathieu Acébès, suspendu, c'est Afusipa Taumoepeau qui enfilera le brassard de capitaine. Le match sera à vivre en direct sur France Bleu Roussillon.

La composition de l'USAP

15 - Melvyn JAMINET

14- Jean-Bernard PUJOL ; 13- Georges TILSLEY; 12-Afusipa TAUMOEPEAU (cap) ; 11- Lucas DUBOIS

10 -Quentin ETIENNE ; 9 -Tom ECOCHARD ;

7- Alan BRAZO ; 8- Mike FALEAFA . 6 - Karl CHATEAU

5- Alban ROUSSEL; 4-Tristan LABOUTELEY

3- Davit KUBRIASHVILI; 2- Lucas VELARTE ; 1-Sacha LOTRIAN

Remplaçants : 16-Seilala LAM ; 17- Quentin WALCKER ; 18- Piula FA'ASALELE ; 19 - Shahn ERU ; -20 Damien CHOULY ; -21 Sadek DEGHMACHE ; 22 -Thibauld SUCHIER ; 23. Vaktang JINTCHARADZE

La composition de Colomiers