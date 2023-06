Lulu conduit le Stade Toulousain depuis plus de 20 ans : c'est "comme mes enfants"

Lucien Pascotto conduit le bus du Stade Toulousain depuis plus de 20 ans.

Employé de la société Faur, Lucien Pascotto a débuté en transportant des équipes voilà plusieurs décennies. "J'ai remplacé un chauffeur et j'ai pris la relève. Ensuite, Guy Novès m'a fait confiance. Cela continue avec Ugo Mola, Didier Lacroix... On se prend au jeu", raconte Lulu à la veille de partir en bus vers Paris ce mercredi et de récupérer les joueurs à l’aéroport jeudi.

"Je ne veux pas qu’ils portent les valises"

S’il dépanne encore de temps pour des sorties scolaires, c’est le Stade Toulousain qui occupe le plus clair de son temps : "Il faut préparer le bus. Il doit être en état, avec beaucoup d'eau. Préparer les valises. Que les joueurs soient comme dans leur salon. Ils ne doivent penser qu'au match. Pas demander d'eau, de café... Tout doit être à disposition. Il faut respecter les horaires, les temps de trajet. Il faut respecter tout ça et surtout ne pas les secouer", ajoute-t-il sur sa terrasse avec vue sur un jardin impeccable qu’il bichonne au quotidien lorsqu’il n’est pas du côté d’Ernest-Wallon.

Lulu a su créer un lien fort avec les différentes générations de joueurs. Pour qui il a beaucoup d’affection : "Je les prends comme mes fils, comme mes enfants. Ils sont adorables. Je n'ai jamais eu un souci avec un joueur. Ils ont un respect, il y a un lien personnel entre nous vraiment bien. Il y a le moment de l'amusement, puis la préparation du match et là chacun et dans son travail."

Puis vient le temps du match. Le trajet vers le Stade de France samedi sera comme tous les autres : silencieux. "Il n'y a pas du tout de commentaire, on entendrait une mouche voler. C'est toute la saison comme ça. Je range les valises, je ne veux pas qu'ils s'en occupent. Que ce soit joueurs ou staff. Ils montent dans le bus sans un mot, terminé."

En espérant que le bus remonte les Champs-Élysées après le match. C’est la tradition quand le Stade remporte le Brennus et un petit plaisir pour Lulu.