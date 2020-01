Comment rendre le rugby moins dangereux ? Emission spéciale ce lundi sur France Bleu Périgord

Benjamin Bagate le co entraineur du Club Athlétique Périgueux Dordogne est l'invité de 100% clubs ce lundi soir à 18h10. Sensibilisé par les drames qui ont frappé le rugby français ces derniers mois, il a décidé de se pencher sur la question. Pour lui tout commence dans les écoles.

Périgueux, France

Benjamin Bagate prône un rugby de contournement et moins d'affrontement. Modestement il réfléchit à la question. Et si la préparation visuelle était primordiale, autrement dit la vision périphérique. Jacques Fouroux disait joliment : " Le muscle le plus important au rugby est celui qui se situe entre les deux oreilles."

Ce lundi soir rendez vous en direct à 18h10 dans 100% clubs sur France Bleu Périgord avec Sud Ouest et la Dordogne Libre.

Benjamin Bagate ne sera pas seul. Luc Sénégas, kinésithérapeute spécialiste de la rééducation du rachis cervical et lombaire et Philippe Chauvin, père d'un joueur décédé sur un terrain il y a quelques mois, viendront témoigner.