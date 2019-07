On connaît le calendrier du Stade Montois Rugby en Pro D2

Mont-de-Marsan, France

Le Stade Montois Rugby va démarrer sa saison 2019-2020 de Pro D2 au Stade Boniface contre Provence Rugby. Une équipe qui avait infligé la seule défaite à domicile aux montois, la saison dernière. La première journée se joue le 23 août prochain. Derrière, les rugbymen montois vont enchaîner avec un déplacement à Colomiers puis un match contre Carcassonne.

Un deuxième bloc de matchs qui fait peur

La saison de Pro D2 risque d'être perturbée par le départ de certains joueurs pour la Coupe du Monde au Japon, qui se déroule du 20 septembre au 2 novembre prochain. C'est le cas du montois Agustin Ormaechea avec l'Uruguay.

Et pendant ce temps-là, les joueurs montois vont affronter des gros morceaux, au menu : les réceptions de Grenoble et de Montauban ainsi que deux déplacements périlleux à Biarritz et Perpignan, qui vient de descendre de Top 14.

Le calendrier de Pro D2 pour la saison 2019-2020 du Stade Montois Rugby - LNR

Les rugbymen montois ont repris l'entraînement fin juin. Ils se sont rendus, début juillet, à la vallée belle de Saint Lary et les hauteurs du plat d’Adet pour le stage de pré-saison. Le premier match amical des rugbymen montois est prévu le 27 juillet face à Pau, à Ger, dans les Pyrénées-Atlantiques.