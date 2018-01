Conrad Smith était l'invité surprise de Stade Bleu Béarn, ce lundi soir. Le double champion du monde All black de la Section Paloise a évoqué la fin de sa carrière de joueur, à la fin de la saison. Il a fait part de son désir de rester en Béarn, et à la Section Paloise.

Pau, France

Même s'il dit ne pas encore avoir pris sa décision, Conrad Smith a parlé de son après carrière lundi soir dans Stade Bleu Béarn. Le double champion du monde All black de la Section Paloise souhaite rester en Béarn, et au club à la fin de la saison. "Pourquoi pas devenir entraîneur, ou avoir un autre rôle. Je ne sais pas encore. On discute avec le club", a confié le trois-quart centre.

Conrad #Smith ce soir dans Stade Bleu Béarn: "si j'arrête de jouer en fin de saison, je veux rester à #Pau et à la @SectionPaloise. Devenir entraîneur, ou avoir un autre rôle. Je ne sais pas encore. On discute avec le club." #FBsport

A réécouter ici ►https://t.co/K3HeDhrq7ipic.twitter.com/R6W6tvit2r — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) January 22, 2018

Julien Pierre devrait aussi arrêter

Ce serait une belle opportunité pour le club palois de conserver Conrad Smith, 36 ans, qui termine sa 3e saison en Béarn. Sachant que le capitaine, Julien Pierre, devrait aussi raccrocher les crampons. Mais avant cela, la Section Paloise est encore en course sur les deux tableaux. Neuvième en Top 14, à trois points des barrages, elle recevra le Stade Français fin mars en quarts de finale du Challenge européen.

►On ne connaîtra pas la programmation des quarts de finale du Challenge européen avant vendredi. A noter que les abonnements ne sont pas valables pour ce match.