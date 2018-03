Le conseil de surveillance de l’Aviron Bayonnais se réunit ce dimanche 25 mars (10h). A l’ordre du jour : la démission de ses membres et la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. Le conseil sensé acter la prise de pouvoir d’AB Lagunak pourrait réserver des surprises.

Après des mois d’inactivité, faute de convocation (la dernière séance a été finalement annulée fin février), le conseil de surveillance de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro se réunit ce dimanche 25 mars au matin (10h) au siège du club. Il n’y a que deux points à l’ordre du jour, mais ils devraient décider de l’avenir immédiat de la SASP.

AB Lagunak demande la démission du conseil

Après la décision de reprise en main par l’actionnaire principal AB Lagunak et ses 22 membres, qui détiennent ensemble plus de 60% du capital de l’Aviron, il est proposé aux membres du conseil de surveillance, l’organe qui contrôle les décisions et rend compte aux actionnaires, de démissionner et de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires pour en élire un nouveau.

Le but de la manœuvre pour AB Lagunak est de prendre le pouvoir en devenant majoritaire dans la prochaine instance et pouvoir mener à bien sa vision d’avenir intitulée « Jean-Dauger Etxea ». Ses grandes lignes, du moins celles volontairement « fuitées », se résument à insuffler une nouvelle politique tarifaire et le rassemblement de toutes les strates (administration, centre de formation, équipe première) du club professionnel au sein du stade.

L'opposition organisée ?

Mais les supporters et leur représentant au conseil de surveillance, ne l’entendent pas de cette oreille. Ils soupçonnent AB Lagunak de vouloir reprendre, après les élections de 2020, leur projet de fusion avec le Biarritz Olympique pour la création d’un grand club basque. Ils proposent une autre alternative pour l’Aviron. D’après les informations de France Bleu Pays Basque, ils ne sont pas les seules à refuser la prise de pouvoir sans partage des actionnaires majoritaires.

Dans ce contexte, et quand on connait l’historique de ce club dont les soubresauts et revirements de situation sont gravés dans l’ADN, il devient quasiment impossible de prévoir ce qui découlera de ce conseil de surveillance.

Présentation des 14 membres du conseil de surveillance

Les démissionnaires : Salagoïty et AB Lagunak

Francis Salagoïty, le démissionné. Poussé dehors par les actionnaires en avril 2011 lors de la prise de pouvoir d’Alain Afflelou, il est revenu par la grande porte fin juin 2015. Soutenu par le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, il a été nommé président du conseil de surveillance au lendemain de l’échec de la fusion avec le BO qui a conduit à la démission de Manuel Mérin. Les membres d’AB Lagunak l’ont « convaincu » de se retirer au cours d’une réunion secrète le 13 mars dernier. En échange, Francis Salagoïty a obtenu l’assurance d’une place dans le prochain conseil de surveillance.

Pierre-Olivier Thoumieux, vice-président d’AB Lagunak. Cet actionnaire et partenaire de très longue date de l’Aviron, président du groupe Lagrange et marié avec une Cibourienne, ambitionne de prendre la présidence du prochain conseil de surveillance. Il fait partie des 22 fondateurs d’AB Lagunak, en mai 2015, pour racheter les parts d’Alain Afflelou et Philippe Ruggieri (1,7M€) dans l’Aviron Bayonnais Rugby Pro

Benoît-Yves Thieullent. Le président de la SO.BA.LA, entreprise franchisée qui loue des véhicules sous la marque Europcar dans le Sud-Ouest, est un supporter de longue date de l’Aviron Bayonnaise, dont il est actionnaire de longue date. Membre fondateur d’AB Lagunak, il en a été président avant de se « fâcher » avec ses co-associés pour avoir passer un accord avec le duo Salagoïty et Devèze sans leur en référer. Il est démissionnaire

Dominique Davoigneau. Le président de Baskalia est un féru du club ciel et blanc et un partenaire de l’équipe espoir. On le voit depuis des années dans le sillage des différents présidents du club. Il est un membre fondateur d’AB Lagunak.

Christophe Lesperon. L’expert-comptable est un homme de l’ombre, mais fait partie des « meubles » au sein des instances représentatives de la SASP Aviron Bayonnais. Tout à tout membre du conseil d’administration, vice-président du directoire, puis membre du conseil de surveillance. Il fait partie des fondateurs d’AB Lagunak

Les historiques : entre résistance et incertitudes

Philippe Neys. Le fondateur de l’entreprise de travaux publics ETPM, aujourd’hui président du Medef du Pays Basque, est un actionnaire et partenaire de très longue date. Très éphémère co-président de l’Aviron, après le retrait d’Alain Afflelou, avant de devoir démissionner pour avoir tenu publiquement des propos peu gratifiant envers le lunettier, toujours actionnaire majoritaire du club à l’époque, il est resté au conseil de surveillance. Joint par France Bleu Pays Basque, il nous a fait savoir qu’il ne démissionnerait pas.

Manex Meyzenc. Le patron du label de musique basque Agorila est également le président depuis de nombreuses années des Socios. Cette association, à la manière de ce qui se fait dans le football espagnol, est entrée dans l’actionnariat du club pour faire entendre la voix des supporters. Il refuse de démissionner et pousse pour faire nommer l’ancien manager de l’Aviron, Richard Dourthe, à la présidence du directoire, l’organe exécutif. Il a déposé vendredi une main courante au commissariat après avoir reçu un coup de téléphone anonyme menaçant.

Marie-Christine Caunègre. Cette présidente des Femmes chefs d'entreprise des Pyrénées-Atlantiques est une supportrice et actionnaire de longue date de l’Aviron. Discrète, elle se targue d’être la première femme nommée au conseil de surveillance. Acceptera-t-elle de démissionner ?

Fabrice Vigneau. Président de Maison Sûr. Il faisait partie des soutiens d’Alain Afflelou. Position inconnue.

Pascal de Bonnières. Le président de la concession Nissan sur le BAB est un proche de Francis Salagoïty est entré en même temps que lui au conseil de surveillance, fin juin 2015. Sa position n’est pas connue

Les « Parisiens » seront-ils là ?

Nouveaux venus à la direction du club, entrés au conseil de surveillance sous la présidence de Francis Salagoïty dont ils étaient des soutiens, ces représentants de 3 gros partenaires nationaux de l’Aviron, également actionnaires, détiennent peut-être la clé du vote. A condition d’être présents.

Benoît Briatte, président de la Mutuelle Générale de la Police. La MGP est le principal sponsor maillot de l’Aviron Bayonnais depuis octobre 2016.

Jean-Pierre Cédelle. Il représente la société Frey, spécialiste de l’urbanisme commercial, dont il est un des administrateurs.

Stéphane Cassagne. Ils est un cadre important de Géodis, le géant du transport.

Le Membre fantôme

Selon AB Lagunak, il serait le 14e membre du Conseil de surveillance. Les opposants au groupe d’actionnaires majoritaires affirment eux que son entrée au conseil n’a pas été validée. Ce membre « litigieux » n’est autre que Jean-Marc Charriton, le fondateur du puissant groupe Lauak. Il est un des membres fondateurs d’AB Lagunak. Son cas pourrait être source d’âpres débats.

L'appel au calme

De leur côté, les 4 associations de supporters de l'Aviron, après avoir envisager de mener des actions symboliques, ont finalement renoncer pour ne pas envenimer la situation déjà très tendue. Elles ont lancé un appel au calme à leurs membres. En revanche, il n'est pas à exclure que certains manifestent leur opposition au stade Jean-Dauger, dans l'après-midi, au cours de la rencontre Aviron Bayonnais / Stade Montois. Ce match de clôture de la 28e journée de Pro D2 s'annonce tendu, mais pas forcément sur le terrain...

