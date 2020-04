La cagnotte lancée par les joueurs du Stade Toulousain en soutien aux hôpitaux de Toulouse a affolé les compteurs. Ce vendredi, jour de clôture, plus de 75.000 euros ont été récoltés pour aider les établissements en pleine épidémie de Coronavirus.

Coronavirus : plus de 75.000 euros récoltés par les joueurs du Stade Toulousain

Romain Ntamack, Zack Holmes et Julien Marchand.

La cagnotte lancée par les joueurs du Stade Toulousain se clôture ce vendredi. Les Rouge et Noir ont recueilli plus de 75.000 euros. Plus de 3.000 personnes ont donné de l'argent.

à lire aussi Les joueurs du Stade Toulousain lancent une cagnotte pour les hôpitaux de la ville

De l'argent pour les hôpitaux de Toulouse

Lancée le 24 mars dernier, cette cagnotte est un carton. En dix jours, plus de 75.000 euros ont été récoltés. Une somme destinée aux hôpitaux de Toulouse.

Des cadeaux pour récompenser les participants

Pour récompenser les participants les plus généreux (qui ont donné au moins dix euros), les joueurs font gagner de nombreux cadeaux. Notamment de nombreux maillots des joueurs (maillot de la Nouvelle-Zélande de Jerome Kaino ou encore celui de Cheslin Kolbe).

Le tirage au sort aura lieu samedi 4 avril.