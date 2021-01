Coronavirus à la Section Paloise : retour presque à la normale et dans l'urgence avant Clermont

Malgré le froid glaçant en ce jeudi matin sur le Béarn, l'entraînement sur les pelouses glacées de la plaine des sports de Morlaàs avait des allures de rentrée des classes pour la Section Paloise. Le dernier entraînement collectif remontait au 23 décembre, quinze jours, une éternité presque au regard du rythme du Top 14. Le club béarnais, toujours méfiant, espère avoir refermé la parenthèse coronavirus qui a bien chamboulé son quotidien ces dernières semaines.

Visios et reprise par petits groupes

Depuis le match remporté face au Stade Français, les Vert et Blanc ont plus croisé d'écouvillons de prélèvement pour les tests PCR que de ballons de rugby. Au rythme quasiment d'un test tous les deux jours, et d'un isolement drastique et anticipé, le club, sauf retournement de situation de dernière minute, pourra bien accueillir Clermont ce dimanche à 16h40 au Hameau. Le protocole sanitaire de la Ligue a contraint les Béarnais à un retour progressif à l'entraînement, d'abord par groupes de cinq ce mercredi (6 janvier). Pas de ballon, que du physique, afin de remettre tout le monde à niveau. Et c'est donc ce jeudi qu'ils se sont finalement tous retrouvés : "Franchement ça fait vraiment du bien, et de s'entraîner normalement aussi, c'est la première fois qu'on était confronté à ça", reconnaissait en sortant du terrain Pierrick Gunther.

Les Béarnais auront au total deux séances complètes et l'entraînement du capitaine pour retrouver leurs repères collectifs avant d'affronter les Auvergnats... Avec l'éternelle question de l'avantage ou de l'inconvénient, de la fraîcheur béarnaise face au rythme clermontois. "Je répondrais inconvénient, lâche assez sur de lui Thomas Domingo, surtout parce qu'on était sur une bonne dynamique et qu'on aurait aimé pouvoir continuer là-dessus pour grandir et faire progresser notre jeu".

