Coronavirus : Alexandre Flancard de l’UBB, sa vie confinée loin des terrains

Formé à Lille puis au Stade français, où il est resté dix ans, le rugbyman Alexandre Flancard a rejoint le Staff de l’Union Bordeaux Bègles en 2019 où il joue en deuxième ligne. 2 mètres 06 et 120 kilos de muscles, Alexandre est d’ailleurs l’ambassadeur de la marque de vêtements Capel, spécialisée dans les grands gabarits. Jeune papa, il profite de ce confinement forcé pour s’occuper de son bébé âgé de 3 mois, reprendre ses études tout en gardant un contact étroit avec les supporters du club via les réseaux sociaux.

Rester invaincus à domicile !

Mobilisé dans la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, les joueurs de l’UBB, fidèles à leur devise « rester invaincus à domicile », ont lancé une cagnotte en ligne destinée à soutenir les équipes du CHU de Bordeaux. Pour les généreux donateurs ayant participé à hauteur de 10 euros et plus, un tirage au sort sera organisé pour leur permettre reporter des cadeaux UBB (ballons, maillots dédicacés par les joueurs et les entraîneurs, etc…).