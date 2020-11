Coronavirus au Stade Montois Rugby : "Je ne peux pas mettre une équipe en place"

Les cas de Covid continuent de se déclarer au sein de l'effectif du Stade Montois Rugby. Cinq cas il y a une semaine. Les tests pratiqués ce vendredi ont révélé neuf cas supplémentaires. Les joueurs ont été testés une nouvelle fois ce mardi mardi. Résultats en fin de journée : six joueurs positifs. Au total, 23 joueurs ont touchés et donc hors course. Parmi eux, l’entraîneur principal Julien Tastet, diagnostiqué symptomatique.

Les Montois devaient disputer ce vendredi l'un de ses trois matchs en retard, face à Oyonnax (comptant pour la 5e journée de ProD2), une rencontre déjà reportée. Le match, si l'on en croit le site de la Ligue Nationale de Rugby ce mardi soir, est toujours maintenu dimanche après-midi.

Il me reste un deuxième ligne et je n'ai plus de gaucher - Patrick Milhet, manager général

Mais, un match que les Montois ne sont pas sûrs du tout de pouvoir disputer, dans la mesure où ils n’ont pas pu s’entraîner normalement cette semaine et surtout affichent un bien maigre effectif, avec notamment quasiment plus d’avants en particulier en première ligne, explique Patrick Milhet, le manager général stadiste : "Il me reste un deuxième ligne et je n'ai plus de gaucher. Aujourd'hui, je ne peux même pas mettre une équipe en place. J'ai déjà fait le point pour Aurillac (ndlr : 20 novembre), il va peut-être me manquer 50% de l'équipe titulaire, qui n'aura pas récupéré de la Covid. Je n'ai plus de joueurs, au jour d'aujourd'hui je n'ai plus de joueurs. Il n'y a plus d'équité sportive, pendant trois semaines nus n'allons pas jouer. Je risque d'avoir encore des joueurs positifs. On a encore des tests vendredi. Il me reste un deuxième, je ne vois pas comment la Ligue peut m'imposer de jouer ce match là."

De son côté, Rémi Talès, entraîneur des lignes arrières, gère comme il peut un groupe affecté et qui n’a plus joué depuis plus de trois semaines : "Il faut maintenir les mecs qui sont là sous pression, compter les aptes... Savoir qui peut jouer et où... Il faut surtout qu'on arrive à passer cette période comme on le peut pour vite après rebondir. En attendant, pas se poser de question. On a, nous, la chance de pouvoir continuer à travailler."