Coronavirus : des abonnés du Stade Toulousain appellent à ne pas demander le remboursement des abonnements

Plus que jamais les supporters du Stade Toulousain poussent derrière leur équipe fétiche. Conscients des risques financiers qui pèsent sur le club rouge et noir, certains lancent une pétition pour inciter les abonnés d'E. Wallon à ne pas demander le remboursement de leur abonnement cette saison.

Ils sont privés "du gâteau" de la fin de saison mais ils n'abandonnent pas leur club. Des supporters abonnés du Stade Toulousain ont lancé ces dernières heures une pétition pour inciter les autres abonnés du club à ne pas réclamer le remboursement de leur abonnement pour une saison qui s'annonce plus que tronquée.

Qu'ils soient membres du Huit ou simples abonnés, ils appellent les amoureux du Stade à ne pas réclamer leur dû..

Les supporters du Huit ont été agréablement surpris des réactions après l'appel aux dons pour sauver leur association. "Des adhérents très touchés par ce sauvetage ont décidé de monter cette pétition, commente Jean-Marc Arnaud, il faut se serrer les coudes. Ils sont conscients que le club n'a pas de mécène et que cette crise va lui coûter beaucoup d'argent, ils laissent l'abonnement histoire de faire le petit geste et je trouve ça plus que formidable. C'est un club qui n'a pas le droit de disparaître ou de descendre en Pro D2 pour des raisons financières. On avance derrière le Stade Toulousain!".

3500 abonnés à Ernest Wallon cette saison.

Des supporters qui ne veulent pas s'arrêter là, ils réfléchissent à donner un coup de main autrement. Une façon de patienter en souhaitant un retour au stade à la rentrée.

En début de saison 2019-2020 le Stade Toulousain, champion de France en titre, annonçait un peu plus de 3500 abonnés à nos confrères de l'AFP.

Pour rejoindre la pétition : cliquez ici