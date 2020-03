Coronavirus : le Clermont foot à huis clos, l'ASM milite pour le report

Deux grosses affiches en Top 14, avec les venues de Toulon et le derby contre Brive, et un quart de finale de Champions Cup contre le Racing. L'ASM est le club de rugby le plus impacté avec Toulouse par les dispositions prises pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus jusqu'au 15 avril. Si ces 3 matchs au Michelin se jouent à huis clos, et donc sans recette, ce sont plus de 3 millions d'euros de manque à gagner. Mais il y a une alternative selon le président du club, Eric de Cromières. "Je souhaite le report des matchs, sinon la note s'élèverait à 20 millions d'euros pour le rugby français, soit 10% du budget de la Ligue, et pour moi, un match de rugby sans partenaire et sans spectateurs, ce n'est pas envisageable".

Huis clos ou report du Top 14 ?

Certains présidents des clubs du Top 14 seraient aussi favorables à cette position. Mais seront-ils suivis par le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby prévu ce mercredi. C'est toute la question. "Sachant que le foot est dans une autre situation" poursuit De Cromières, "c'est 80% de droits télé quand c'est l'inverse au rugby".

Pour les supporters de l'ASM aussi la pilule serait amère. "On a un quart de finale de coupe d'Europe qui est super important" s'inquiète Thierry Fraisse, le président de l'interclub, qui poursuit avec la problématique de l'indemnisation, "il y a un coût pour les supporters, et nous en seront en droit de demander un dédommagement pour un spectacle qu'on a payé et qu'on aura pas". La décision finale sera prise ce mercredi lors du comité directeur de la Liguer Nationale de Rugby.

Le Clermont foot à huis clos contre Guingamp et Chambly

De son côté, la Ligue de Football Professionnelle a déjà tranché. Tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. Le Clermont Foot a donc décidé de suspendre la vente de billets sur son site internet. Les rencontres face à Guingamp prévue le vendredi 20 mars, et Chambly le 10 avril, se joueront sans spectateurs au stade Gabriel-Montpied. Idem pour le déplacement à Rodez ce vendredi soir.

Enfin, les basketteurs de Vichy-Clermont ont limité à moins de 1000 spectateurs l'affluence lors du match JAVCM-Saint Quentin ce mardi en Pro B.