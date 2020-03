Coronavirus : l'ASM suspend l'ensemble de ses activités, le Michelin fermé

Après les sites de Michelin, après ceux de la Banque de France, c'est un autre site emblématique auvergnat qui se met en sommeil pour une durée indéterminée : le stade Marcel-Michelin, antre de l'ASM Clermont-Auvergne.

Dans un communiqué, l'ASM a décidé de "fermer son stade, l'unité sportive, et l'ensemble de ses activités, jusqu'à nouvel ordre." Le club de rugby dit "apporter tout son soutien et solidarité dans la crise sanitaire sans précédent que nous traverserons tous ensemble."

Il encourage également à "suivre les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement, afin de vaincre cette nouvelle épidémie mondiale." Et de conclure, en lettres capitales : "RESTONS CHEZ NOUS."

Rappelons que la LNR a décidé, vendredi dernier, la suspension "temporaire" et "à effet immédiat" du Top 14 et de la Pro D2. La décision est attendue prochainement concernant le maintien ou non des matchs de Coupe d'Europe, et notamment la Champions Cup, compétition pour laquelle l'ASM est en quarts de finale.