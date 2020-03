Réuni en urgence ce vendredi après-midi, le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby vient de décider de suspendre le Top 14 et la PRO D2 jusqu'à nouvel ordre. L'USAP ne jouera pas pendant plusieurs semaines.

Coronavirus - L'USAP à l'arrêt, Top 14 et PRO D2 suspendus

L'USAP tout comme les autres clubs professionnels ne peut plus jouer ni s'entraîner

Le comité directeur de la LNR a anticipé sa réunion. Sans surprise, il a penché par un arrêt provisoire pur et simple de la compétition, que ce soit le Top ou la PRO D2. Depuis quelques jours, les clubs évoquaient le manque à gagner et les difficultés engendrées par des matchs à huis-clos mais il n'y avait guère d'autre solution.

Cette fois, d'un commun accord, les deux championnats sont paralysés. La LNR n'a cependant pas communqué de date précise quant à la durée de cette suspension. L'USAP devait recevoir Oyonnax le 26 mars puis Nevers la semaine suivante avant un déplacement à Béziers le 10 avril. La tenue des deux matchs contre Valence le 17 avril et à Colomiers le 24 avril pourrait également également être compromise.

Les joueurs de l'USAP, tout comme tous les rugbymens amateurs depuis l'annonce de la FFR ce vendredi matin, ne peuvent plus non plus s'entraîner.

Dans un communiqué, le président de la LNR Paul Goze explique : "La santé est la priorité absolue. Nous suspendons donc nos championnats de TOP 14 et PRO D2 dans le contexte exceptionnel que traverse notre pays. L’essentiel est de faire bloc dans cette période de solidarité nationale."